Очистные сооружения в Вурнарах начнут работу вовремя

Ещё в июле этого года и.о. министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики Александр Воробьёв посетил посёлок Вурнары. В ходе рабочей поездки он встретился с главой администрации Вурнарского района и подрядчиком по строительству очистных сооружений. А вчера руководитель ведомства рассказал о ходе работ на этом объекте журналистам.

Напомним, строительство коллектора хозяйственно-бытовой канализации с очистными сооружениями в посёлке Вурнары ведётся в рамках реализации регионального проекта Чувашской Республики «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология». В рамках проекта стоит федеральная задача — улучшить экологическое состояние реки Волги за счёт сокращения к концу 2024 года в три раза доли загрязнённых сточных вод, отводимых в реку.

Объект в Вурнарах как раз и рассчитан на сокращение объёмов неочищенных стоков. А это важный шаг в сторону сохранения окружающей среды и улучшения качества жизни населения. Планируется, что к новым биологическим очистным сооружениям после ввода в эксплуатацию объекта будут подключены 111 многоквартирных домов посёлка, 500 жилых домов в частном секторе и четыре крупных предприятия, расположенных в поселке Вурнары.

На сегодняшний день работы на объекте биологических очистных сооружений продолжаются. Между тем уже подведены все сети канализации и сети водоснабжения. Установлены две канализационные насосные станции. На данный момент выполняются работы по прокладке внутриплощадных трубопроводов очистных сооружений, электрических кабельных линий и устройство проездов между технологическим оборудованием. Также проводится установка перегородок технологического павильона с внутренней отделкой помещений. В сентябре планируется выйти на пусконаладочные работы оборудования.

«На текущий момент также ведутся работы по благоустройству самой территории очистных сооружений и по строительству дорожных путей. Соответственно, основной блок работ закончен. Я думаю, что срок строительства остаётся неизменным, и по данному объекту до конца ноября мы всё завершим», — прокомментировал руководитель Минприроды Александр Воробьёв.

Игорь Васильев