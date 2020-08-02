Свиноферма на дому и «крокодил» во дворе. История республики на страницах «СЧ»

40 лет назад — 23 августа 1980 года

На улице Мичмана Павлова вырос необычный детский сказочный городок.

«Недавно во двор въехал грузовик. Ребята из соседнего дома спросили шофера:

— Что вы у нас будете делать?

Ответ был короткий:

— Сказку.

Теперь каждое утро малыши стремглав неслись во двор. А машина привозила все новые и новые «чудеса». Здесь были качели, «птица» и «крокодил», резная горка. Детям все это нравилось. Словно кто-то раскрывал огромную книгу — и любимые герои оказывались во дворе. Это были веселый гномик, баба-яга и другие. Фигуры были деревянные.

Прошел месяц. Городок был почти закончен. Объявились и его создатели. Это были студенты строительного техникума.

С. Салехова».

На снимках: в сказочном городке. Фото Б. Иванова

55 лет назад — 21 августа 1965 года

Еще в прошлом году в Чебоксарах построили замечательное здание школы, которой присвоен № 24. Спасибо строителям. Но кому высказать неблагодарность за то, что не устроили подход? В дождь, особенно осенью и весной, к школе не проберешься.

Из письма родителей.

Рис. И. Скворцова

45 лет назад — 19 августа 1975 года

Магазин «Детский мир» в Чебоксарах. В эти дни особенно многолюдно. Родители делают детям покупки к новому учебному году.

На снимке: продавщица Алла Соловьева (слева) и контролер-кассир Зинаида Иванова помогают в выборе школьных костюмов.

Фото Б. Иванова

23 августа 1975 года

Из писем в редакцию: «Из-за плохого снабжения материалами строители часто простаивают, теряя драгоценные дни».

— Как видите, времени зря не теряем: когда нет стройматериалов, люди культурно отдыхают.

Рисунок Г. Харлампьева

40 лет назад — 22 августа 1980 года

Жительница Чебоксар Мария Кишинина, проживающая на улице Гражданской, решила обзавестись собственной свинофермой. Она захватила три деревянных сарайчика во дворе дома и оборудовала их под свинарник, затем приобрела поголовье.

«С кормовой базой решился вопрос также сравнительно просто: неподалеку есть детсад, школа, столовая — пищевых отходов там достаточно.

И вот свиноводческая отрасль у Кишининой постепенно пошла на подъем. Сейчас в ее стаде более десятка голов, в том числе восемь рослых свиней. Но встал вопрос: куда зимой девать молодняк? На счастье, освободилась соседняя однокомнатная квартира, и хозяйка фермы перевела туда поросят. А когда настало лето и поросята перешли в сарай, свободная квартира была превращена в курятник.

Соседи Кишининой по дому вынуждены теперь просыпаться раньше срока от истошного петушиного крика».

25 лет назад — 16 августа 1995 года

Если, собираясь за грибами, вы захватите с собой бутылочку сорокаградусного напитка, «тихая охота» грозит обернуться встречей с диким животным. В этом на своем опыте убедился сорокалетний житель Мариинского Посада Николай К.

«За несколько часов наполнив лукошко отменными маслятами, грибник на радостях устроил привал и, опорожнив содержимое бутылки, прикорнул тут же, на лужайке. Проснулся же горожанин от грозного хрюканья и, открыв глаза, увидел окруживших его трех диких кабанов. Опрокинув и растоптав лукошко, свиньи набросились и на его хозяина. Неизвестно, чем закончилась бы нежданная встреча, если бы на крик вмиг протрезвевшего грибника не сбежались случайно проходившие мимо его «коллеги». Агрессивных животных им удалось отогнать, незадачливый же охотник за маслятами отделался лишь ушибами да огромными ссадинами».