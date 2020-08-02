Четыре награды на троих: чувашские тяжелоатлетки успешно выступили на чемпионате России

Полный комплект медалей завоевали на проходящем в Грозном чемпионате России по тяжелой атлетике спортсменки из Чувашии.

Первой на пьедестал поднялась Ирина Баймулкина. Выступая в весовой категории до 49 кг, она завоевала бронзовую медаль в рывке. Две награды — «серебро» и «бронза» на счету Наталии Шаймановой, получившей медали в упражнениях толчок и рывок. А Александра Козлова стала абсолютной чемпионкой страны в весовой категории до 59 кг. Этой победой, сообщают в Минспорта республики, Александра обеспечила себе путевку на чемпионат Европы, который пройдет в ноябре в Москве.

Но у нашей команды есть шанс пополнить копилку еще одной наградой: завтра на чемпионате выступит четвертая представительница Чувашии, Анастасия Безлюдная.