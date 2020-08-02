Выездные клиентские офисы ЧЭСК начали обслуживать потребителей

АО «Чувашская энергосбытовая компания» возобновила работу выездных клиентских офисов. Выезды начнутся для обслуживания жителей Вурнарского, Янтиковского, Ибресинского, Яльчикского, Шемуршинского и Комсомольского, Мариинско-Посадского районов. Прием граждан будет проводиться с соблюдением всех мер защиты граждан и персонала от коронавирусной инфекции.

Обслуживание посетителей в выездных клиентских офисах ведут сотрудники одного из межрайонных отделений компании в зависимости от территории обслуживания. Программное обеспечение и техническое оснащение рабочих мест специалистов позволяет оказывать частным клиентам весь спектр услуг, как и в любой другой клиентской службе компании.

График работы выездных клиентских офисов размещен в подразделе «Отделения и участки» раздела «Частным клиентам» на сайте компании.

«На сегодня в Чувашии открыты восемь межрайонных отделений Чувашской энергосбытовой компании. Для потребителей электроэнергии важно, что сокращается время приезда до представительства компании. Жители региона могут получить ответ по любому вопросу, связанному с электроснабжением», – отмечает исполнительный директор АО «Чувашская энергосбытовая компания» Александр Гончаров.