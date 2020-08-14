Сергей Карякин открыл филиал шахматной школы при ЧГПУ

14 августа врио Главы Чувашии Олег Николаев провел рабочую встречу с вице-чемпионом мира по шахматам, обладателем Кубка Мира ФИДЕ, заслуженным мастером спорта России Сергеем Карякиным.

Самый молодой гроссмейстер в истории, который внесён в Книгу рекордов Гиннесса, приехал в Чувашию специально для того, чтобы принять участие в торжественном открытии филиала «Шахматной школы Сергея Карякина». Уникальная школа будет работать на базе Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева. Все желающие смогут обучиться здесь игре в шахматы по специальной методике, которую лично разработал Сергей Карякин.

Руководитель региона отметил, что сейчас в Чувашии шахматами занимаются более 15 тысяч детей и взрослых. С 2017 года в регионе реализуется всероссийский проект «Шахматы в школы», сейчас в нём участвуют 67 образовательных учреждений региона.

Сергей Карякин, который по праву входит в список ключевых фигур в мире шахмат, отметил, что наслышан о Чувашии и ее достижениях в этом интеллектуальном виде спорта.

«Совсем недавно на Всероссийском детском первенстве по шахматам, которое проходило в Сочи, команда из Чувашии заняла первое место. И мне очень приятно, что у вас шахматы пользуются такой популярностью и занимают почетное место в числе других видов спорта», — сказал он.

Вице-чемпион мира признался, что в силу своей занятости (т.к. на данный момент он является действующим гроссмейстером), не сможет часто приезжать в Чувашию, но обязательно будет проводить уроки и мастер-классы для ребят своей школы посредством видеосвязи.

«Выражаю вам огромную благодарность за то, что вы решили открыть у нас школу. Благодаря этому у шахматистов республики появляется хорошая возможность повысить свою квалификацию. Мы обещаем, что будем всячески способствовать тому, чтобы этот вид спорта развивался на территории нашей республики», — заверил Олег Николаев.

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