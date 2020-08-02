Медаль за заслуги перед республикой

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Распоряжением врио Главы Чувашии от 13 августа за весомый вклад в социально-экономическое развитие Чувашской Республики, духовно-нравственное и патриотическое воспитание ее населения и иные заслуги перед Чувашской Республикой памятной медалью «100-летие образования Чувашской автономной области» награждены:

Гаврилов Валериан Анатольевич
Головачев Владимир Сергеевич
Дмитриев Григорий Геннадьевич
Живов Владимир Михайлович
Золотов Виталий Арсентьевич
Каныгин Александр Васильевич
Кондратьева Роза Алексеевна
Немцева Ольга Вениаминовна
Павлова Нина Алексеевна
Рогозная Дарья Александровна
Салмин Антон Кириллович
Федоров Александр Александрович
Черкесов Леонид Ильич.

Опубликовано: 13 августа 2020 г.


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