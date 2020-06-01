В День России в регионах ПФО прошли кулинарные мастер-классы и танцевальные флешмобы

В Чувашии, например, представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) провели кулинарный урок по приготовлению хуплу.

Это дрожжевой пирог с картофельно-мясной начинкой. Название переводится как «закрытый пирог», сообщает информагентство ТАСС. В Чувашии его традиционно готовят на большие семейные праздники. Ранее в основу хуплу входили крупы, позднее хозяйки стали заменять их картофелем. В составе блюда также могут быть говядина, баранина, свинина, мясо птицы или рыба.

Этапы приготовления хуплу на мастер-классе продемонстрировала повар детского сада «Дошкольная академия» в городе Чебоксары Клавдия Афанасьева. Пекарь рассказала, как замесить тесто и сделать начинку, как можно украсить пирог, как выпекать. В приготовлении хуплу есть еще один секрет — во время выпечки хозяйки обязательно поют народные песни. Одну из них Ксения исполнила на чувашском языке.

Обучающий видеоролик 12 июня разместили в социальных сетях регионального отделения ОНФ. Как сообщил ТАСС сопредседатель регионального штаба ОНФ в Чувашии, композитор Николай Казаков, республика имеет богатую традиционную кухню, и эти традиции необходимо передавать из поколения в поколение. «Мастер-класс, проведенный нами, как раз призван показать всем жителям республики и страны, что не просто через изучение, а через практическое применение культура становится ближе», — сказал собеседник агентства.

Присоединившиеся к акции студенты Ульяновского техникума экономики и права Центросоюза РФ рассказали, как приготовить блюда башкирской, русской и мордовской кухни. А студенты техникума в рабочем поселке Ишеевка под Ульяновском под руководством опытных кондитеров испекли пять больших пирогов русской кухни с начинкой из капусты и яиц. Пироги, украшенные российским триколором и логотипом ОНФ, студенты передали медицинским работникам, даже в праздничные дни продолжающим бороться с коронавирусом.

МЕЖДУ ТЕМ 12 июня во всех регионах страны и ПФО прошли церемонии поднятия российского триколора. Как сообщает ТАСС, государственные флаги в минувшую пятницу в Нижнем Новгороде подняли на воздушном шаре, в Уфе — на самом высоком здании города, в Мордовии — на месте Сурского оборонительного рубежа. А в Чувашии одной из самых зрелищных флаговых церемоний стало размещение огромного полотна — триколора на Государевой горе в Мариинском Посаде.

Фото onf.ru:

Теперь секреты приготовления вкусного хуплу знает если и не вся страна, то все Поволжье — точно.