Юные чебоксарцы исполнили песню из репертуара Людмилы Зыкиной

Родина — это мой город, мой дом, моя культура…

Не теряя времени даром, во время режима самоизоляции члены чебоксарского вокально-патриотического проекта «Дети России» записали совместный клип с государственным академическим русским народным ансамблем «Россия» имени Людмилы Зыкиной. Три девчонки спели по куплету песни «Я лечу над Россией» из репертуара великой певицы, а музыканты ансамбля исполнили свои музыкальные партии, каждый у себя дома. При монтаже все сложилось в один чудесный клип.

Накануне Дня России с членами вокально-патриотического проекта встретился врио Главы Чувашии Олег Николаев, как водится, — дистанционно. К разговору присоединился и директор, художественный руководитель ансамбля Дмитрий Дмитриенко.

«Песня трогает до глубины души. Хотя она и записана дистанционно, получилось великолепно», — поделился эмоциями Олег Николаев. — Я горжусь, что на чувашской земле выросли такие дарования, которые в столь юном возрасте делают такие масштабные вещи».

«Период пандемии, действительно, дал новые возможности, ведь в условиях самоизоляции я нашел этих девочек», — рассказал, в свою очередь, Дмитрий Дмитриенко. Отметил, что на связь с Чувашией он выходит из Москвы, с Фрунзенской набережной, из кабинета Людмилы Зыкиной.

«Течет река Волга», «С чего начинается Родина», «Идет солдат по городу», «Катюша»… Из таких песен и состоит репертуар коллектива «Дети России». Во время виртуальной встречи девчонки показали Олегу Николаеву несколько клипов и рассказали о себе. Рыженькая красавица Лиза Обаськина в проекте с первого дня его существования, любимая ее песня — «Течет река Волга». Правда, руководителю республики она предложила насладиться гимном России в исполнении коллектива, после просмотра которого Олег Николаев сказал: «Дух захватывает. И от вашего пения, и от красот страны!»

Восьмилетняя Ксюша Пеганова раскрыла секрет такого душевного исполнения: эти песни ей просто нравятся. И призналась: будет певицей. Третьей солистке, Любе Бурмистровой, врио Главы региона задал, пожалуй, самый серьезный вопрос: «Что такое Родина?» Девчонка не растерялась и рассказала: «Это — мой город Чебоксары, место, где я родилась, мой дом, моя семья… Наша культура».

После просмотра очередного клипа на песню «С чего начинается Родина», Олег Николаев не смог удержаться от воспоминаний и рассказал, как в детстве слушал игру гармони: песни в исполнении Людмилы Зыкиной тогда воспринимались как народные… «Несмотря на то, что эти песни имеют своих авторов, они действительно стали любимыми, «народными», — согласился Дмитрий Дмитриенко. — Они настолько правдивые, добрые, настоящие! Я искренне радуюсь, что ваши дети поют их».

Напоследок директор народного ансамбля «Россия» пообещал, что сотрудничество с детьми из Чувашии еще продолжится. В ответ Олег Николаев пригласил коллектив в Чебоксары на празднование столетия Чувашской автономии. А в Москву из Чувашии отправится благодарность за патриотическое воспитание подрастающего поколения, книга чувашских сказок и часы от руководителя республики…

КСТАТИ В ОБЪЕКТИВЕ — ЛЮБИМАЯ ВОЛГА Патриотический проект «Дети России» развивается в Чебоксарах уже третий год. По задумке автора этого проекта Елены Мещериной мальчишки и девчонки поют любимые страной песни, а съемки проходят в Чебоксарах и на просторах Волги. В прошлом году коллектив был отмечен премией «Общественное признание». В апреле «Дети России» присоединились к флешмобу «Песни Победы», организованному Министерством культуры страны и государственным академическим ансамблем «Россия». Клип на песню «Катюша» получил заслуженный диплом, но главное, обратил внимание на ее исполнителей. По словам Елены Мещериной, она будет только рада, если ее идею подхватят другие регионы, привлекая все больше детей. Так зрители увидят больше красивых мест нашей Родины и убедятся, как талантливы наши дети.

Фото cap.ru