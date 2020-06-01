Новости районов короткой строкой

Будет школа, будет праздник

В ЦИВИЛЬСКОМ РАЙОНЕ в селе Чурачики планируют построить новую школу на 375 мест. В настоящее время готовится проектно-сметная документация, которая должна получить положительное заключение госэкспертизы. Строительство планируют начать в 2021 году.

В ЯНТИКОВСКОМ РАЙОНЕ на стадионе села Турмыши установили спортивные тренажеры. Площадку удалось построить благодаря участию населения и администрации сельского поселения в программе инициативного бюджетирования граждан.

АЛАТЫРЬ наряду с Чебоксарами может претендовать на звание города трудовой доблести. В годы войны в нем работало немало предприятий, продукция которых шла на нужды фронта. Самые крупные из них — паровозоремонтный и эвакуированный из Ржева военный завод. Фронтовые заказы выполняли работники деревообделочного комбината, махорочной фабрики, швейных артелей.

В КРАСНОЧЕТАЙСКОМ РАЙОНЕ местные жители вносят лепту в озеленение родного края. Специально к празднованию юбилея республики жительница деревни Мочей Наталья Майорова безвозмездно передала району 300 саженцев петуньи, выращенных в собственной теплице. В ближайшее время цветы высадят в клумбы Красных Четай.

В МАРИИНСКО-ПОСАДСКОМ РАЙОНЕ состоялась трансляция онлайн-концерта, посвященного 180-летию композитора Петра Чайковского и дню рождения поэта Александра Пушкина. Подготовили культурную программу народный хор русской песни под руководством Надежды Сандаловой и артисты народного театра «Мариинский».