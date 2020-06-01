Завершается прием заявок на республиканский конкурс «Управленческая команда»

Он организован по инициативе врио Главы Чувашии Олега Николаева, чтобы выявить талантливых руководителей — лидеров и дать им возможность профессионально развиваться дальше. В роли экспертов и наставников конкурса «Управленческая команда» выступят финалисты и полуфиналисты конкурса «Лидеры России». Основные требования к участникам конкурса «Управленческая команда»: гражданство РФ, высшее образование, опыт работы на руководящих должностях не менее трех лет, отсутствие судимости и возраст до 55 лет. Заявки принимаются до 14 июня на сайте lider.cap.ru.
Опубликовано: 9 июня 2020 г.
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