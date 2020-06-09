В Россию из Франции и Аргентины возвращены жители Чувашии

В Чувашию продолжают возвращаться туристы из-за рубежа. В субботу, 6 июня, вывозным рейсом из Франции в Россию вернулась жительница Чувашии с ребенком. Сейчас они временно пребывают в обсерваторе «Звенигород» в Московской области, а 9 июня их переведут в обсерватор санатория «Алые паруса» в Моргаушском районе. Еще одна семья вернулась в Чувашию 7 июня из Аргентины, сообщают в Мининформполитики республики.

Всего по состоянию на 8 июня за пределами Российской Федерации находятся 282 жителя Чувашии, 37 из которых — несовершеннолетние. Наибольшая часть из них остается в США (45 человек), Таиланде (34 человека), Италии (14 человек), Индии (13 человек). На родину с 10 апреля при содействии федеральных и региональных властей вернулись 104 жителя республики.