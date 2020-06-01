Представители общественности — о поправках в Конституцию

На защите истории, языка и самобытности этносов

АЛЕКСАНДР НЕМОВ, директор казенного учреждения «Управление автомобильных дорог Чувашской Республики» Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашии:

«Россияне — многонациональный народ России, объединенный общей судьбой и многовековой историей на своей земле. В это непростое время с нестабильной ситуацией в мире, когда некоторые страны пытаются сделать историю «удобной» для себя, большое значение имеет сохранение исторической правды. Мы чтим память защитников нашего Отечества, умаление значения подвига народа, отстоявшего Родину, немыслимо. Поэтому поправки в Конституцию, касающиеся истории России, сегодня как-никогда актуальны. Не менее значимы и другие поправки в Основной закон, в том числе и о защите суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации. Все эти важные вопросы касаются каждого из нас. От нашего выбора зависит, в какой стране будем жить мы, наши дети и внуки».

ЭТНЕР ЕГОРОВ, член Общественной палаты Чувашии, руководитель Агентства территориального развития Чувашской Республики:

«Считаю, что для чувашского народа, для Чувашии, впрочем, как и для других национальных республик, где так же трепетно относятся к родному языку, культуре, истории, поправки в статьи 68 и 69 Конституции являются наиболее важными и актуальными.

В них говорится, что культура в России является уникальным наследием ее многонационального народа, она поддерживается и охраняется государством, защищает оно и культурную самобытность всех народов и этнических общностей страны, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия. Для нас, чувашей, такое внимание к родному языку особенно ценно в год празднования векового юбилея республики и 150-летия со дня рождения великого языковеда и составителя 17-томного чувашско-русского словаря Николая Ивановича Ашмарина. Ученый всегда радел за чувашский язык. Появление же в Конституции явных и безусловных гарантий сохранения родного языка позволит местным территориям защитить свою самобытную культуру, придаст импульс для ее изучения и развития».