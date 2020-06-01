Посетить кладбища на Троицу не удастся

В это воскресенье у православных большой праздник — День Святой Троицы, а накануне, 6 июня, отмечается Троицкая родительская суббота. В эти дни принято посещать могилы родных и близких, но в этом году, пожалуй, впервые на памяти верующих, поминать усопших придется дома. Чтобы не дать разгуляться коронавирусу, все кладбища в республике будут закрыты.

Запрет касается как крупных городских мест захоронения, так и погостов при небольших деревнях. Всего в Чувашии 944 кладбища, и у каждого из них будут дежурить патрули. Необходимость такой меры, напомним, в конце прошлой недели высказали в Управлении Роспотребнадзора по Чувашии. По мнению специалистов, массовое скопление людей и зачастую отсутствие элементарных условий для того, чтобы помыть руки, может привести к всплеску заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Уже сейчас на всех кладбищах республики закрыты ворота, местами въезд автомобилям преграждают насыпи, территории обходят мобильные бригады. Всю неделю главы городов и районных администраций выступают с обращениями к жителям с пониманием отнестись к вынужденным ограничениям и отложить посещение могилок. Во всех муниципалитетах побывали рабочие группы оперштаба Чувашии по предупреждению распространения коронавируса. Его участники проверили, какие меры в преддверии православных праздников принимаются на местах.

В Шумерле, как сообщил глава администрации города Валерий Шигашев, у городских кладбищ дежурят сотрудники полиции и ГИБДД. На нарушителей будут составлять протоколы. Следят за порядком правоохранители и в Алатыре: 6 и 7 июня здесь также будут закрыты все кладбища — информацию об этом доводит до населения глава администрации Владимир Степанов. В городе, где действуют 11 церквей и один монастырь, все храмы на Троицу будут работать в закрытом режиме. Посещение богослужений разрешено только священнослужителям и лицам, присутствие которых необходимо для их проведения. Призывают повременить с уборкой на могилках и посещением кладбищ и в Вурнарском районе. А земляков, которые рассчитывали приехать на малую родину специально на Троицу, просят отложить поездку в район на более поздний срок.

В Чебоксарах стационарные посты ДПС на всех выездах из города выставят уже сегодня. А завтра и в воскресенье ограничат движение на всех трассах, ведущих к чебоксарским кладбищам, — на Алатырском, Вурнарском шоссе, улице Богдана Хмельницкого и на дороге у деревни Яуши. По словам Владимира Филиппова, заместителя главы администрации Чебоксар по вопросам ЖКХ, сотрудники полиции будут останавливать каждую машину и автобус. Цель — проверка на предмет соблюдения санитарных норм и наличия необходимых разрешений. «Пробки будут, ехать куда-либо бессмысленно», — предостерегли в городской администрации.

Посещение кладбищ разрешат только участникам похоронных процессий из числа близких родственников. Храмы также проведут службы в закрытом режиме. Контролировать пропускной режим у кладбищ и церквей поручено сотрудникам муниципалитета, МВД по Чувашии и Росгвардии. В администрации города подчеркнули, что в составе каждой мобильной группы, работающей в эти дни, будут специалисты, которые обладают правом составлять протоколы об административных правонарушениях. Злостных нарушителей могут наказать рублем.