Владимир Путин, Президент России:

«Вся страна хорошо знает, что был назначен конкретный срок всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Но в связи с распространением коронавирусной инфекции мы перенесли дату всеобщего голосования по поправкам в Конституцию, исходя из основного, главного приоритета – сохранения жизни и здоровья наших граждан. Общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию РФ мы проведем 1 июля 2020 года. Обращаюсь к руководителям регионов, губернаторам — прошу вас содействовать в организации голосования, исходя из необходимости заботы о здоровье, жизни наших людей. Это остается безусловным, первейшим и самым главным приоритетом. И, конечно, обращусь к нашим гражданам с тем , чтобы они приняли активное участие в общероссийском голосовании».