Минспорта Чувашии поблагодарили за поддержку проекта «Спорт #БезПреград»

Председатель исполкома, первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков поблагодарил министра физической культуры и спорта Чувашии Василия Петрова за поддержку проекта «Спорт #БезПреград», стартовавшего в конце апреля. Суть его в том, чтобы побольше рассказать людям о паралимпийском спорте, показать, как в условиях самоизоляции ежедневно тренируются атлеты. Минспорта Чувашии поддержало проект в числе первых. А видеороликами своих тренировок с пользователями сетей поделились члены сборной России по парабадминтону, кандидаты на участие в предстоящих Олимпийских играх в Токио Юрий Степанов и Татьяна Гуреева.