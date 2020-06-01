Минспорта Чувашии поблагодарили за поддержку проекта «Спорт #БезПреград»

Председатель исполкома, первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков поблагодарил министра физической культуры и спорта Чувашии Василия Петрова за поддержку проекта «Спорт #БезПреград», стартовавшего в конце апреля. Суть его в том, чтобы побольше рассказать людям о паралимпийском спорте, показать, как в условиях самоизоляции ежедневно тренируются атлеты. Минспорта Чувашии поддержало проект в числе первых. А видеороликами своих тренировок с пользователями сетей поделились члены сборной России по парабадминтону, кандидаты на участие в предстоящих Олимпийских играх в Токио Юрий Степанов и Татьяна Гуреева.
Опубликовано: 2 июня 2020 г.
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Спорт
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