Охотникам вернут уплаченную за разрешение госпошлину

И птицы целы, и деньги не пропали

Госпошлину за разрешение охотиться на водоплавающую и боровую дичь в весенний период 2020 года засчитают в один из последующих охотничьих сезонов. Такое решение принято Министерством природных ресурсов и экологии Чувашии.

Как известно, нынешней весной по рекомендации федерального министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина практически все регионы России запретили подобный любительский промысел. В Чувашии на данный вид охоты, еще до запрета, успели выдать 246 разрешений людям с ружьями, заплатившим пошлину в размере 650 рублей. Эти деньги охотникам и зачтут на будущее, надо только обратиться с заявлением в министерство, либо в его подведомственную организацию — дирекцию по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий, приложив копии подтверждающих документов — квитанции об оплате и разрешения на добычу.