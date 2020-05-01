На ЕГЭ придется соблюдать дистанцию и проходить тест на температуру

Первые ЕГЭ в стране состоятся 29 и 30 июня. Но это будут лишь пробные экзамены — основной этап стартует в июле.

Даты единых экзаменов были озвучены на этой неделе, на межведомственном заседании по вопросам проведения ЕГЭ и приемной кампании в вузы. Как сообщается на сайте Рособрнадзора, 3 июля в стране пройдут единые экзамены по географии, литературе и информатике. На 6 и 7 июля назначен самый массовый ЕГЭ по русскому языку. На два дня этот экзамен разделили, чтобы иметь возможность свободно, с учетом рекомендуемой медиками дистанции, рассадить учеников по экзаменационным аудиториям. Затем 10 июля состоится ЕГЭ по профильной математике, 13 июля — по истории и физике, 16 июля — по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии. В этот же день выпускники будут сдавать письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам, а 22 и 23 июля — устную. Резервные дни экзаменов запланированы на 24 и 25 июля.

Что касается пробных экзаменов, то они, по мнению министра просвещения РФ Сергея Кравцова, «позволят настроить всю систему, чтобы ЕГЭ прошел без сбоев, чтобы школьники, когда придут на экзамен, могли себя безопасно чувствовать в аудиториях». Эксперты протестируют все моменты пробного экзамена, прежде всего, на предмет защиты здоровья его участников — в частности, измерение температуры у выпускников на входе в пункт проведения ЕГЭ, дезинфекцию помещений, правильную рассадку экзаменуемых (не менее полутора метров друг от друга) и так далее.

По словам министра образования и молодежной политики Чувашии Сергея Яковлева, система образования республики готова к проведению ЕГЭ в новых условиях.

«В Чувашии для участия в государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в 2020 году было подано 6060 заявлений, — отметил он. — На сегодняшний день подготовлены все 37 пунктов проведения единого государственного экзамена. В ходе него будут соблюдены уже привычные школьникам стандартные меры безопасности — использование металлодетекторов на входе, онлайн-видеонаблюдение в аудиториях, общественные наблюдатели и так далее. Кроме того, с учетом рекомендаций Роспотребнадзора планируются дополнительные противоэпидемические мероприятия, которые позволят провести экзамены без опасений за жизнь и здоровье выпускников школ».

Министр также напомнил, что в текущем году ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые планируют поступать в вузы. Для получения аттестата экзамены не потребуются — документы выдадут на основании текущих, уже имеющихся оценок.