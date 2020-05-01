Родильное отделение Алатырской ЦРБ перепрофилируют под лечение коронавируса

Родильное отделение, которое обслуживало жительниц Алатыря и Алатырского района, будет временно закрыто для перепрофилирования под ковидный центр.

Как сообщается на сайте центральной больницы района, это необходимая мера, ведь число больных коронавирусом пока растет. С другой стороны, по данным медучреждения, с начала года в отделении родилось порядка сотни малышей, в неделю роды принимаются 3-4 раза, считается, что это немного. Обещают, что перепрофилирование не отразится на штате медработников, сокращения не будет. Для оказания экстренной помощи в хирургическом корпусе оставят два койко-места для рожениц и четыре места – для гинекологических больных.

В основном же будущих мам будут заранее направлять в родильное отделение Шумерли. Доставлять пациенток планируют на транспорте ЦРБ в сопровождении медика.