Родильное отделение Алатырской ЦРБ перепрофилируют под лечение коронавируса

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Родильное отделение, которое обслуживало жительниц Алатыря и Алатырского района, будет временно закрыто для перепрофилирования под ковидный центр.

Как сообщается на сайте центральной больницы района, это необходимая мера, ведь число больных коронавирусом пока растет. С другой стороны, по данным медучреждения, с начала года в отделении родилось порядка сотни малышей, в неделю роды принимаются 3-4 раза, считается, что это немного. Обещают, что перепрофилирование не отразится на штате медработников, сокращения не будет. Для оказания экстренной помощи в хирургическом корпусе оставят два койко-места для рожениц и четыре места – для гинекологических больных.

В основном же будущих мам будут заранее направлять в родильное отделение Шумерли. Доставлять пациенток планируют на транспорте ЦРБ в сопровождении медика.

Опубликовано: 27 мая 2020 г.


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