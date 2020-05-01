Нарушение сроков, просроченный товар, несоблюдение охраны труда: за что прокуроры штрафуют организации

Среди административных правонарушений в этом году, впрочем, как и в предыдущие, лидируют нарушения трудового законодательства, в том числе связанные с охраной труда, в сфере муниципальных закупок и другие.

Контракт не выполнен, баллоны без колпаков

К примеру, прокуратура Вурнарского района предъявила серьезные претензии к ЗАО «Чувашкабельмет». В ходе проверки выяснилось, что работодатель не позаботился о прохождении работниками, занятыми на вредном производстве, обязательных психиатрических освидетельствований. На предприятии не было технологических карт с указанием мест размещения грузов, размеров проходов и проездов, на территории цеха допущено хранение баллонов без предохранительных колпаков, там использовались грузозахватные приспособления с крюками, не имеющими предохранительных замков.

По фактам выявленных нарушений прокуратура возбудила четыре административных дела. Постановлениями Государственной инспекции труда в Чувашии ЗАО «Чувашкабельмет» и директор общества привлечены к административной ответственности. Руководитель оштрафован на 15 тысяч рублей, акционерное общество – на 110 тысяч рублей.

Административный штраф в 300 тысяч рублей заработал индивидуальный предприниматель из Канаша. Прикрываясь тем, что возил пассажиров по заказу, он фактически осуществлял регулярные пассажирские перевозки, не имея карты маршрута. Между тем по действующему законодательству индивидуальные предприниматели и организации, чтобы заниматься регулярными перевозками, должны по итогам открытого конкурса получить соответствующее свидетельство и карту маршрута. Вот и вышло, что предприниматель схитрил в погоне за деньгами, а в итоге потерял несколько сот тысяч рублей.

Некоторые подрядчики, берущиеся за ремонт серьезных объектов, не укладываются в оговоренные сроки, находя для этого разные причины. Летом прошлого года Урмарская центральная районная больница и ООО «ЭДИС» заключили контракт, подрядчик обязался капитально отремонтировать детское отделение и женскую консультацию поликлиники больницы. По условиям контракта работы должны быть выполнены в ноябре того же года. Однако подрядная организация в срок не уложилась. А изменение условий контракта в сфере закупок федеральным законодательством не предусмотрено, в том числе по срокам его исполнения.

Материалы прокуратуры, направленные в антимонопольную службу по республике, принесли подрядной организации печаль – она оштрафована на 100 тысяч рублей.

Мясо негодное, работники без масок…

Многие организации отделываются сравнительно небольшими штрафами. Хотя нарушения, допущенные ими, отнюдь не безобидны с точки зрения возможных последствий. Алатырская межрайонная прокуратура с привлечением специалиста провела проверку соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства при введении режима повышенной готовности на территории республики в акционерном обществе «Алатырский механический завод», где трудятся более 360 работников.

В нарушение требований федерального и регионального законодательства, руководство завода не обеспечило запаса медицинских масок и дезинфицирующих средств для обработки рук. Кроме того, не велся производственно-лабораторный контроль за качеством питьевой воды.

За невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения руководитель предприятия оштрафован на 10 тысяч рублей. Но самое главное — после вмешательства прокуратуры работникам завода предоставлены необходимые средства санитарной защиты и дезинфицирующие средства.

В Вурнарах в АО «Тандер» (магазин «Магнит») торговали мясной продукцией с истекшим сроком годности. Штраф директору – 20 тысяч рублей. За нарушение законодательства об охране труда на 25 тысяч рублей оштрафован генеральный директор Шумерлинского хлебозавода. Там работникам не выдавались специальные одежда, обувь и другие средства индивидуальной защиты. В Цивильском районе проведена проверка исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в отношении индивидуального предпринимателя, оказывавшего услуги по организации питания детей в Приволжской школе Мариинско-Посадского района. В школу реализовывалась продукция без маркировочных ярлыков, из-за чего невозможно было установить срок ее годности, допускались нарушения условий хранения продуктов питания, не было контроля за качеством поступающего сырья. Штраф – 30 тысяч рублей.