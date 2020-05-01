Житель Подольска обманывал поставщиков стройматериалов и хозтоваров из Чувашии

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Чувашские оперативники задержали жителя Подольска, подозреваемого в серии мошенничеств в отношении организаций республики с ущербом более 500 тысяч рублей.

Злоумышленник откликался на объявления различных предприятий, готовых поставить продукцию строительного или хозяйственного назначения, высылал им подложные документы о якобы произведенной оплате товара и становился владельцем грузов. К моменту, когда организации понимали, что стали жертвой мошенничества, груз уже реализовывался третьим лицам.

С начала года в республике было зарегистрировано 10 подобных фактов, в результате которых потерпевшим был причинен ущерб в сумме свыше полумиллиона рублей. Сотрудники отдела по раскрытию мошенничеств Управления уголовного розыска МВД по Чувашии установили, что к совершению серии мошенничеств может быть причастен ранее судимый житель города Подольска Московской области. В ходе служебной командировки подозреваемый был задержан и под конвоем доставлен в Чебоксары. Выяснилось, что он находится в федеральном розыске за совершение аналогичных преступлений. В отношении него возбуждено уголовное дело, мужчина арестован.

Опубликовано: 21 мая 2020 г.


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