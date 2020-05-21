Миллиарды в надежность и развитие

Про ОЗП прошедший и предстоящий, инвестиции и потери от теплой зимы

«Т Плюс», крупнейшая в стране частная энергетическая компания, в ближайшую четверть века готова инвестировать в развитие теплоснабжения Чувашии до 15 млрд рублей при переходе на новую модель рынка тепла. Причем, в Чебоксарах — 12,6 млрд рублей. Это в среднем 500 млн рублей в год, что в 5,5 раз превышает текущий объем финансирования. Об этом генеральный директор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер заявил во вторник в ходе ежегодной селекторной пресс-конференции, посвященной итогам осенне-зимнего периода.

И пени припомним…

Говоря про ОЗП, Андрей Александрович отметил, что его «хорошо прошли — с серьезным снижением аварийности: количество инцидентов на теплосетях сократилось на 6%, на генерирующем оборудовании — на 20%». При этом в 2020 году компания намерена серьезно, на 22% по сравнению с прошлым годом, увеличить затраты на ремонт, техническое перевооружение и реконструкцию тепловых сетей — до 15,5 млрд рублей, что позволит выйти на рекордный уровень их перекладки в 423 км. Почти в такую же сумму он оценивает и программу ремонта и модернизации генерирующих мощностей — эти затраты сохранятся примерно на уровне прошлого года.

Правда, есть одно но. Наблюдается усугубление и без того тяжелой ситуации с долгами потребителей. Они в целом задолжали энергетикам только за тепло колоссальную сумму — 57 млрд рублей! Пандемия добавила головной боли. Постановление Правительства о временном запрете взимания пени за долги с потребителей-физических лиц некоторые, кажется, восприняли как некую индульгенцию — теперь, мол, можно и вовсе не платить. В результате только в апреле компания недополучила порядка 20% платежей за тепло— клиенты недоплатили почти 3 млрд рублей. Поэтому Андрей Вагнер призвал руководителей регионов обратить внимание на платежную дисциплину УК, ТСЖ и ЖСК, чтобы не допустить срыва подготовки городов к следующей зиме по вине этих организаций.

Впрочем, по словам руководства компании, хотя и «думали, что в этом месяце будет хуже, но май показывает, что ситуация выправляется — точно не хуже, сильного провала нет». Ситуация по собираемости, по его мнению, не катастрофичная, планы по ремонтам и модернизации компания все равно выполнит: контрактация, закупки — все в работе. При этом гендиректор не исключают, что для покрытия возможного при пессимистичном развитии ситуации с собираемостью недостатка денег придется привлечь кредитные средства. В любом случае это не снимает с потребителей обязанности платить по счетам — долги им все равно не простят. И пени тоже, придет время, взыщут.

Коронавирусная инфекция стала отдельной темой пресс-конференции. Еще до ввода карантинных мер в стране «Т Плюс» отправила часть офисного персонала на удаленный режим работы. Обеспечение оперативного персонала средствами защиты, дезинфекция рабочих мест, помещений, территорий станций и т.д. — все это позволило не допустить срыва теплоснабжения ни в одном из десятков городов в 16 регионах присутствия компании.

Более того, «Т Плюс» оказывает большую помощь регионам присутствия в борьбе с COVID-19 — перечислила им 104 млн рублей. Эти средства направлены на закупку специализированного медицинского оборудования, обеспечение медучреждений антисептиками и средствами индивидуальной защиты. В Чебоксарах этот проект реализован в БСМП. Также выделено финансирование на организацию дополнительного горячего питания для медперсонала больниц, где проходят лечение больные с коронавирусной инфекцией.

Внимание сетям, турбинам и котлам

В Чувашии энергетики зиму тоже отработали достойно — без аварий. Единственным минусом, по словам принявшего участие в разговоре директора филиала «Марий Эл и Чувашия» Сергея Ушакова, стал недоотпуск тепла, вызванный погодными условиями — первый квартал текущего года оказался на 4-5 градусов теплее, чем годом ранее. Плюсы с минусом — и такое бывает.

Сегодня полным ходом идет подготовка к следующему отопительному сезону. Нынче на ремонт, техническое перевооружение и реконструкцию оборудования энергообъектов в Марий Эл и Чувашии компания направит порядка 770 млн рублей — на 70 млн больше, чем в прошлом году. Как раз в день пресс-конференции начались гидравлические испытания теплосетей в Чебоксарах. Такую же проверку на прочность чуть раньше прошли магистрали в Новочебоксарске — серьезных повреждений на тепловых сетях «Т Плюс» не выявлено.

Начаты серьезные ремонты генерирующего оборудования — котлов и турбин, их выполнят как на Чебоксарской ТЭЦ-2, так и на Новочебоксарской ТЭЦ-3. Потребители если этого и не увидят, так почувствуют — зимой, в виде надежности теплоснабжения. Хотя, кое-что и увидят. Скоро закончится обновление двух градирен ТЭЦ-2, видных издалека огромных сооружений, покрытых белым облаком пара, — сегодня ведется их антикоррозийная покраска.

Ситуация по сравнению с некоторыми регионами хотя и лучше, но тему снижения платежной дисциплины потребителей Сергей Анатольевич тоже не обошел вниманием. На начало мая общая сумма долга всех категорий потребителей Марий Эл и Чувашии составила 1,4 млрд рублей. Из них порядка 705 млн рублей приходится на долю клиентов в Чебоксарах, свыше 466 млн — Новочебоксарска. Компания намерена применять все установленные законом меры по понуждению потребителей-юридических лиц к исполнению договорных обязательств.

Между «Т Плюс» и регионом согласье есть

А теперь — о тех самых миллиардах рублей инвестиций, которые «Т Плюс» готова вложить в развитие схемы теплоснабжения столицы Чувашии. Компанией взят курс углубления сотрудничества с регионами. С рядом городов уже подписаны масштабные соглашения о концессии на теплосетевое имущество или соглашения о переходе в ценовую зону теплоснабжения. В очереди — наш регион. Подписание соглашения о взаимодействии между Кабинетом Министров ЧР, администрациями городов Чебоксары, Новочебоксарск и «Т Плюс» должно дать старт взаимодействию по оценке возможности реализации в Чувашии новой модели, предусматривающей определение единой теплоснабжающей организации, долгосрочное регулирование конечных цен и их установление по методу «альтернативной котельной». Это название нового метода расчета тарифов за тепло, способ определения величины тарифа и модель отношений между участниками рынка тепла. Речи о строительстве РЕАЛЬНОЙ котельной — не идёт.

— С новым руководством Чувашии вышли на эту договоренность — двигаемся в сторону подписания соглашения. Текст документа уже лежит у меня на столе — вносим последние корректировки.. Для региона — это стабильная схема теплоснабжения: поддержание состояния теплосетей и их развитие на достаточно долгую перспективу. Это точечная программа — выверена до метра, до гвоздя. Хотим реконструировать котельные, сети. Лучше, когда это делается руками и средствами Т Плюс — крупнейшего поставщика тепла, более организованного, грамотного. Если регион ставит задачу привести в порядок теплосетевое хозяйство, а не жить от аварии до аварии, то сотрудничество с нами — это правильный путь. Правильнее, чем заниматься мелкими фирмами, которые неизвестно к чему приведут завтра, — отметил Андрей Вагнер.

Как уточнил Сергей Ушаков, реализация механизмов государственно-частного партнерства в сфере теплоснабжения позволит компании выполнить в Чебоксарах мероприятия по созданию и реконструкции объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности:

— 12,5 млрд рублей инвестиций позволят к 2045 году выполнить стопроцентную перекладку сотен километров теплосетей — как квартальных, так и магистральных, реконструировать все ЦТП, которые сейчас находятся в тепловом активе МУП «Теплосеть». Все это будет способствовать сокращению количества дефектов на тепловых сетях и снижению их среднего возраста., а главное повысится качество и надежность теплоснабжения. Наша программа также предусматривает строительство трех котельных в Заволжье, где недавно начались работы по газификации.