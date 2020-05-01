3 способа приблизить окончание самоизоляции

Просвет окончания вынужденной самоизоляции уже не за горами. Режим уже смягчили – например, можно прогуливаться на свежем воздухе, бегать или кататься на велосипеде с определенными ограничениями. Тем не менее, каждый житель Чувашии может приблизить полное окончание пандемии с помощью соблюдения простых рекомендаций. Итак, давайте познакомимся с ними подробнее.

#1 ОСТАВАТЬСЯ ДОМА

Конечно, сидеть дома уже невмоготу. Особенно, если вы добросовестно соблюдаете просьбы медиков и властей с самого начала ограничений. Но тем не менее – это один из самых эффективных способов остановить распространение болезни. Главное – разобщить цепочку заражений, то есть передачу вируса от одного жителя республики к другому. Важно помнить, что большое количество больных, одновременно поступающих в больницу, могут стать непосильной нагрузкой на медицинских работников. Ну а если уж выбираетесь из дома – не забудьте захватить защитную маску – с 12 мая их ношение в местах массового скопления людей стало обязательным в соответствии с указом Главы Чувашской Республики от 3 апреля 2020 г. № 92 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Чувашской Республики». Не лишним будет захватить и антисептики для обработки рук после поездок в общественном транспорте или посещения магазина.

#2 ПЕРЕСТАТЬ РАСПЛАЧИВАТЬСЯ НАЛИЧНЫМИ

Да-да, наши любимые, приятно шуршащие в руках купюры, могут стать источником заражения. Вирус отлично сохраняется на поверхностях и это свойство превращает наличные деньги в разносчик заразы. Врачи и Роспотребнадзор рекомендуют воздержаться от использования бумажных денег в пользу бесконтактных способов оплаты, а в случае использования — не трогать лицо и обязательно вымыть руки. Самое время поддержать проект «Безналичная Чувашия» и опробовать новые способы покупок, если все это время вы предпочитали наличные. Торговые центры в Чувашии пока не работают, но это не повод отказываться от покупок – онлайн-ритейлеры готовы привезти вам обувь, одежду и другие товары прямо на дом в кратчайшие сроки.

#3 ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДИСТАНЦИОННЫМИ СЕРВИСАМИ

Дистанцию нужно держать в прямом и переносном смысле. Если выходите из дома на прогулку или для занятий спортом на свежем воздухе, держитесь в 1,5-2 метрах от окружающих вас людей. При посещении магазинов, банковских и почтовых отделений придерживайтесь того же правила. А лучше по возможности дистанцируйтесь полностью – если без походов в продуктовые магазины пока, к сожалению, не обойтись, то визиты в банк однозначно можно и нужно свести к минимуму. Тем более, что современный банкинг дает для этого безграничные возможности. Так, например, через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» можно легко оплатить услуги ЖКХ буквально за несколько секунд. Кстати, уже пару лет оплачивать услуги ключевых ресурсоснабжающих и управляющих компаний Чувашии можно по штрих-коду. Оплата по штрих-коду в Сбербанк Онлайн избавляет человека от необходимости ввода реквизитов получателя, помогает избежать многих ошибок при проведении операции и позволяет совершать платежные операции, не выходя из дома. Ну а чтобы совсем не заморачиваться, можно подключить «Автоплатеж» и «коммуналка» каждый месяц будет списываться автоматически, а накануне платежа вам будет приходить смс с суммой списания для контроля.

Вот такие нехитрые рекомендации позволят нам быстрее вернуться к привычному образу жизни – встречаться с друзьями, ходить в гости и кино, начать полноценно работать. Главное – внимательно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих.