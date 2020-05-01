Столица сократит расходы

400 миллионов рублей может не досчитаться бюджет Чебоксар в 2020 году. Эти данные были озвучены вчера на планерке в городской администрации. Такие меры поддержки бизнеса, как снижение налоговых ставок, рассрочка при выкупе земли и платежей за муниципальное имущество, введенные из-за коронавируса, приведут к снижению доходной части бюджета.

Глава администрации чувашской столицы Алексей Ладыков отметил, что придется сокращать расходы: «Приостанавливаем финансирование разработки проектно-сметной документации по многим направлениям; снижаем расходы на ремонт дворов, дорог, тротуаров, ремонт детских садов, школ, Дворцов культуры, учреждений спорта. Оптимизируем коммунальные расходы…» После стабилизации ситуации, пообещал руководитель администрации, в городе вернутся к исполнению статей бюджета, по которым приостановлено финансирование.