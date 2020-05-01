Виктория вошла в финал

Юная спортсменка из Чувашии попала в финал первого этапа Всероссийского конкурса #яГоТОв. Напомним, турнир, стартовавший 1 мая, проходит в онлайн-режиме и разделен на четыре этапа. В течение месяца участникам спортивного марафона предлагается записывать небольшое видео с выполнением пяти базовых упражнений комплекса ГТО и выкладывать его в соцсетях с хештегами конкурса. По итогам первого этапа в списке 15 лучших участников и оказалась наша землячка — воспитанница Федерации фитнес-аэробики Комсомольского района Виктория Степанова, сообщают в Минспорте Чувашии. Финалистку ждут ценные подарки. Однако Виктория может еще побороться и за главный приз конкурса — «умную» аудиоколонку.