Семьи с детьми поддержат

Владимир Путин заявил о новых выплатах.

В понедельник Президент России предложил новые меры поддержки для семей с детьми во время пандемии коронавируса. Всем российским семьям, которые воспитывают детей в возрасте от 3 до 16 лет, единовременно выплатят 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Еще одна выплата касается семей с детьми до трех лет: пять тысяч рублей в период с апреля по июнь получат не только те, кто имеет право на материнский капитал, но и все семьи с детьми такого возраста.

Как поясняют в Управлении Пенсионного фонда России по Чувашии, основанием для получения разовой выплаты в размере 10 тысяч рублей станет простое электронное заявление родителей или опекунов. Его необходимо подать на портале «Госуслуги» или в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда. Каких-либо дополнительных справок при этом не потребуется. Однако нужно помнить о сроках — принимать заявления будут до 1 октября 2020 года.

На рассмотрение заявления отводится не более пяти дней, а на осуществление выплаты — не более трех дней, указывается в официальных источниках. Прием заявлений в электронном виде начался с 12 мая, и многие жители страны, решив не откладывать оформление документов в долгий ящик, сразу же приступили к подаче заявок. Однако сделать это оказалось не так просто: из-за перегрузки портал дал сбой, и весь вчерашний день попытки родителей были тщетными. С проблемой обещают разобраться в самое ближайшее время.

Всего в стране такую поддержку получат 27 миллионов российских детей в возрасте от 3 до 16 лет. Как отмечают в федеральном Министерстве труда и социальной защиты, на финансирование будет направлено почти 200 млрд рублей. Что же касается Чувашии, в региональном Минтруде сейчас ведут подсчет, сколько чувашских семей смогут воспользоваться такой мерой поддержки.

Отмечается, что право на получение данной выплаты должно возникнуть до 1 июля 2020 года. Пособие не облагается налогом и не учитывается при назначении других мер социальной поддержки.

Еще одну дополнительную выплату — пять тысяч рублей на детей в возрасте до 3 лет — смогут получить родители почти 1,7 млн российских детей. Ранее, отмечают в Министерстве труда и социальной защиты Чувашии, действовало ограничение: на эти выплаты в апреле — июне могли рассчитывать только семьи, имеющие право на материнский капитал.

Сейчас они будут назначены почти на 5 млн детей в возрасте до 3 лет. На помощь их родителям будет направлено почти 25 млрд рублей федеральных средств. Для начисления родителям также достаточно подать заявление через портал «Госуслуги» или в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда. Срок подачи заявления тот же — до 1 октября 2020 года.

Добавим, ранее введенные меры поддержки также остаются в силе. На детей с 3 до 7 лет из малоимущих семей выплатят половину прожиточного минимума (с 1 июня — разово за все предыдущие месяцы, затем — ежемесячно). По 3 тысячи в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка получат семьи, в которых один или оба родителя в период пандемии (с апреля по июнь) потеряли работу. Кроме того, в два раза увеличен размер пособия по уходу за ребенком — с 3375 рублей до 6751 рубля. «Такое пособие получают неработающие граждане, в том числе студенты. И, как правило, это молодые родители, молодые мамы. Важно их поддержать», — заявил Президент России.