И вот он, День Победы!

…Долго, очень долго под вопрошающими и укоряющими взглядами местных женщин и стариков наши войска отступали. Сжимая кулаки и цевье «мосинки», солдаты клялись вернуться. Пропадали без вести в немалых окружениях. Испытали мытарства и унижения плена. Оказывались без вины виноватыми. Падали насмерть в порыве атаки. Последней гранатой подрывались вместе с окружившими фрицами. Вызывали огонь на себя. А сколько их полегло под минометными обстрелами? Женщины умирали от голода в блокадном Ленинграде. Заменяли в тылу не только мужчин, но и лошадей — пахали на себе. Копали окопы в тылу и за фронтом. Растили детей. Последний хлеб отдавали фронту, всю зарплату — на военные займы. Плакали из-за потерь близких, от безысходности, из-за того, что нечем покормить ребенка. Но верили, что однажды наступит День Победы! И вот он наступил!

5 мая 1945 г., суббота. До Победы — 4 дня.

В бою 03.04.1945 г. за населенный пункт Дреймани орудием с прямой наводки уничтожил огневую точку противника. 1 мая огнем своего орудия отбил действия немецкой захват-группы в количестве до 40 человек. 5 мая награжден медалью «За отвагу». Это все о наводчике орудия батареи 76-мм пушек 25-го стрелкового полка 44-й стрелковой дивизии Николае Ивановиче Алексееве из Красночетайского района.

Артиллерийский мастер 6-й батареи 3-го гвардейского воздушно-десантного артиллерийского полка 2-й гвардейской воздушно-десантной дивизии гвардии старшина Порфирий Георгиевич Егоров из Ядринского района награжден медалью «За отвагу» за обеспечение бесперебойного ведения огня по огневым точкам и живой силе противника в боях на территории Польши.

Медалью «За отвагу» награжден и старший радиотелеграфист 4-й батареи 4-го пушечного артиллерийского полка 2-й корпусной артиллерийской бригады РГК старший сержант Степан Алексеевич Дурынин из села Ряпино Порецкого района. Он в ходе форсирования водного рубежа под сильным огнем на себе вытащил раненого бойца.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. В течение 5 мая войска 3-го Белорусского фронта вели бои по очищению от противника косы Фриш-Нерунг… Войска 2-го Белорусского фронта 5 мая овладели городом Свинемюнде — крупным портом и военно-морской базой немцев на Балтийском море, а также полностью очистили от противника острова Воллин и Узедом… Войска 1-го Белорусского фронта, продвигаясь вперед юго-западнее города Бранденбург, заняли города Цизар, Лобург, Бург, Меккерн, Гоммерн, Рослау. Войска 4-го Украинского фронта, наступая юго-западнее и южнее города Моравска Острава, с боями заняли города Хоф (Дворце), Берн (Мор Бероун), Фульнек, Мистэк… Войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступление северо-восточнее Брно, овладели городом Кромержиж. Председатели 86 колхозов Ишлейского района подписали опубликованное в «Красной Чувашии» письмо под названием «Создадим зеленое кольцо плодовых насаждений вокруг столицы Чувашии!»: «Воодушевленные блестящими успехами нашей доблестной Красной Армии, вступив в социалистическое соревнование в честь 25-летия Чувашии за образцовое проведение весеннего сева, мы, колхозники, колхозницы и специалисты сельского хозяйства Ишлейского района, решили в нынешнем году в больших масштабах развернуть работы по созданию в каждом колхозе общественного плодового сада, озеленить усадьбы колхозников плодовыми деревьями».

6 мая 1945 г., воскресенье. До Победы — 3 дня.

Когда «10 апреля в самый разгар боя за переправу через канал Донау г. Вена был убит наводчик пулемета, товарищ Зыков сам лег за пулемет и меткими очередями уничтожил семь немецких солдат, погасил огонь пулеметной точки противника и этим дал возможность продвинуться вперед нашей пехоте. В этом бою тов. Зыков был ранен». Приказом по 4-му отдельному гвардейскому мотоциклетному полку пулеметчик пулеметной роты гвардии рядовой Пахом Куприянович Зыков из деревни Чепкас-Никольское Шемуршинского района за этот подвиг был награжден медалью «За отвагу».

7 мая 1945 г., понедельник. До Победы — 2 дня.

При прорыве обороны противника в районе д. Эдернитц (Германия) был ранен, но перед этим «под сильным артиллерийским и ружейно-пулеметным огнем в числе первых ворвался в траншеи противника и огнем из своего пулемета убил двух немецких солдат» наводчик ручного пулемета 2-й стрелковой роты 2-го стрелкового полка 50-й стрелковой дивизии красноармеец Андрей Ефремович Ефремов из деревни Чубаево Урмарского района. 15 мая он награжден медалью «За отвагу».

8-й гвардейский стрелковый полк 4-й гвардейской стрелковой дивизии 3-го Украинского фронта медалью «За боевые заслуги» наградил «повозочного транспортной роты гвардии красноармейца Углова Павла Михайловича за то, что в боях за город Вену… товарищ Углов под интенсивным обстрелом противника бесперебойно и своевременно доставлял боеприпасы на огневые позиции». Павел Михайлович в Красную Армию призван Сундырским РВК.

В уличных боях за город Кенигсберг отличился гвардии сержант Николай Васильевич Обливанцев, призванный Шумерлинским РВК. «…Находясь в боевых порядках штурмового отряда, ручными гранатами уничтожил пулемет противника, чем дал возможность ворваться в дом». Приказом по 24-му гвардейскому артиллерийскому полку 5-й гвардейской стрелковой дивизии он награжден медалью «За отвагу».

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. Войска 1-го Белорусского фронта вышли на реку Эльба севернее и юго-восточнее Магдебурга, заняв при этом города Гентин, Цербст и крупные населенные пункты…За 6 мая войска фронта взяли в плен 3100 немецких солдат и офицеров и захватили на аэродромах 34 самолета противника. Войска 1-го Украинского фронта в результате длительной осады 7 мая полностью овладели городом и крепостью Бреславль (Бреслау). Гарнизон немецких войск, оборонявший город, во главе с комендантом крепости генералом от инфантерии фон Нигоф и его штабом, прекратил сопротивление, сложил оружие и сдался в плен.

8 мая 1945 г., вторник. До Победы — 1 день.

«8.05.45 г., находясь на опушке леса в районе выс. 415, взял в плен 3 солдат, убил двух, оказывавших сопротивление. Пленные были доставлены в штаб поддерживаемого соединения» — это строки из приказа по 25-му гвардейскому минометному полку от 15 мая 1945 г. о награждении медалью «За отвагу» разведчика 3-го дивизиона гвардии рядового Андрея Даниловича Абрамова из села Засурье Ядринского района.

«В боях в районе с. Лаубах 25 апреля 1945 года под артминометным огнем противника оказал помощь раненому гвардейцу, вынес его в безопасное место и принял меры к эвакуации в госпиталь» санинструктор 1-й батареи 1-го отдельного гвардейского минометного полка гвардии младший сержант Алексей Дмитриевич Дмитриев из деревни Тренькино Моргаушского района. Командование отметило его подвиг медалью «За отвагу». Награждение состоялось за день до окончания войны, 8 мая.

Показал себя смелым, мужественным, знающим свое дело гвардейцем, способным в любой обстановке вести правильный учет всего хозяйства полка. Неоднократно под обстрелом противника доставлял продукты питания и обмундирование личному составу в боевые порядки полка коптинармус хозяйственного отделения 1-го отдельного гвардейского минометного полка гвардии ефрейтор Никита Степанович Белов из деревни Тимер-Сирма Чебоксарского района. За такое отношение к делу гвардии ефрейтор Белов награжден медалью «За боевые заслуги».

Советские войска освободили военнопленных из лагеря близ австрийского города Грац. Среди них был и мой отец, попавший в плен 18 января 1945 г. после контузии в ходе отражения вражеской танковой атаки в районе озера Балатон (Венгрия). Но до этого его батарея 76-мм пушек Сталинградско-Николаевского укрепленного района успела выехать на перекресток дорог и подбить 6 танков противника. За подвиг в этом бою награжден медалью «За взятие Будапешта».

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. В течение 8 мая войска 3-го Белорусского фронта, продолжая бои по очищению от противника косы Фриш-Нерунг, заняли населенные пункты Нойе Вельт и Фогельзанг. Войска 1-го Белорусского фронта за 7 мая, при выходе на реку Эльба, взяли в плен 7150 немецких солдат и офицеров и захватили следующие трофеи: танков — 28, полевых орудий — 513, пулеметов — 402, автомашин — 1700, лошадей — 3700, подвод с военными грузами — 2200. Войска 1-го Украинского фронта после двухдневных боев сломили сопротивление противника и 8 мая овладели городом Дрезден — важным узлом дорог и мощным опорным пунктом обороны немцев в Саксонии… и, перейдя чехословацкую границу южнее Дрездена, заняли на территории Чехословакии города Мост, Духцов, Теплице-Шанов… Войска 4-го Украинского фронта, продолжая наступление, после ожесточенных боев 8 мая овладели городом и крупным железнодорожным узлом Оломоуц — важным опорным пунктом обороны немцев на реке Морава… Войска 2-го Украинского фронта 8 мая овладели в Чехословакии городами Яромержице, Зноймо и на территории Австрии городами Голлабрунн и Штоккерау — важными узлами коммуникаций и сильными опорными пунктами обороны немцев. «Красная Чувашия» призывала: «Ни одного трудящегося без облигаций Четвертого Государственного Военного Займа! Ход размещения займа по республике. По данным на 8 мая, сумма подписки по республике достигла 132 миллионов 812 тыс. рублей. Наличными же поступило 34 миллиона 601 тыс. рублей. Впереди по реализации займа идут: гор. Канаш, Чебоксары, районы — Красноармейский, Вурнарский, Яльчикский, Моргаушский, Калининский, Цивильский и др. Первые места по сбору наличных средств занимают районы: Урмарский, Козловский, Моргаушский, Чурачикский, Цивильский и другие».

9 мая 1945 г., среда. И вот он — День Победы !

Военными комиссариатами Чувашии за годы войны были призваны и героически сражались бок о бок люди самых разных национальностей, в том числе эвакуированные из западных областей Украины и Белоруссии и республик Прибалтики. Многие из них показали образцы мужества и героизма.

Очень символично — в День Победы, 9 мая 1945 г., — получил медаль «За отвагу» стрелок 5-й стрелковой роты 27-го стрелкового полка 7-й Эстонской стрелковой Таллинской Краснознаменной дивизии рядовой Херман Яковлевич Томингас, эстонец, призванный Чебоксарским РВК. «Он в лесном бою 20.03.45 г. в р-не оз. Каулаци, действуя решительно и смело, уничтожил 3 солдат пр-ка, был ранен, но не покинул поля боя».

22-й гвардейский стрелковый полк 9-й гвардейской стрелковой дивизии Ленинградского фронта 9 мая 1945 г. наградил медалью «За отвагу» стрелка 2-го стрелкового батальона гвардии рядового Дмитрия Степановича Сохтарова из деревни Шептаки Моргаушского района. Как написано в приказе о награждении, он, «участвуя в Отечественной войне с 1941 г. с сентября месяца, трижды проливал кровь за нашу Родину, имеет на своем счету 5 уничтоженных немцев».

70 тысяч км по фронтовым дорогам наездил на автомашине ГАЗ АА без аварий и поломок шофер парковой батареи 6-го гвардейского минометного полка 3-го Белорусского фронта гвардии ефрейтор Илья Александрович Семенов из деревни Таутово Аликовского района и в День Победы удостоился медали «За боевые заслуги».

У бывшего коменданта строящегося завода № 320 (ныне — ЧПО имени В.И. Чапаева) родилась дочь. Ее назвали Победой. Подробнее читайте в номере газеты за 17 июля 2018 года.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. Между Тукумсом и Либавой Курляндская группа немецких войск в составе 16 и 18 немецких армий под командованием генерала инфантерии Гильперта с 23 часов 8 мая сего года прекратила сопротивление и начала передавать личный состав и боевую технику войскам Ленинградского фронта… В районе устья реки Вислы восточнее Данцига и на косе Путцигер-Нерунг северо-восточнее Гдыни группы немецких войск, прижатые к побережью моря, прекратили сопротивление и с утра 9 мая начали сдачу личного состава и боевой техники войскам 3-го и 2-го Белорусских фронтов. Группа немецких войск в Чехословакии, уклоняясь от капитуляции советским войскам, поспешно отходят на запад и юго-запад. «Красная Чувашия» в праздничном номере за 9 мая 1945 г. публикует Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об объявлении 9 мая праздником победы» и Акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Из местных новостей обращает внимание портрет Т. Дербеневой, телефонистки-отличницы Чебоксарской телефонной станции, выдвинутой инструктором стахановских методов труда. Интересно, сколько же она выполнила соединений абонентов телефонной станции, поздравляющих друг друга с Днем Победы?

10 мая 1945 г., четверг. Первый послевоенный день.

За высокую точность исходных данных по целям противника медалью «За отвагу» награжден вычислитель 3-й батареи 4-го пушечного артиллерийского полка 2-й корпусной артиллерийской бригады РГК сержант Никифор Егорович Анисимов из села Большая Таяба Яльчикского района.

«Вурманиасса» — под таким названием в документах военных архивов сохранилось название родной деревни шофера хозяйственного отделения 10-го отдельного гвардейского минометного полка 2 гв. К.К.К. 1-го Белорусского фронта гвардии рядового Григория Михайловича Радова. Он проехал по фронтовым дорогам на своей автомашине без аварий и поломок 4000 км, всегда в срок доставлял все необходимые грузы для полка, чем способствовал бесперебойному снабжению полка. За это уроженца деревни Вурманкасы Вурнарского района наградили медалью «За отвагу».

Кавалерист 25-го гвардейского кавалерийского полка 6-й гвардейской кавалерийской дивизии 2-го Белорусского фронта гвардии красноармеец Тимофей Семенович Покрушов из деревни Хоршеваши Красночетайского района «28.04.45 года, отражая контратаку противника, из своего карабина уничтожил 3 немецких солдат и 2 взял в плен». Наградой ему за это стала медаль «За отвагу», ее вручили в первый послевоенный день.

30 апреля 1945 г. ездовой кухни 25-го гвардейского кавалерийского полка 6-й гвардейской кавалерийской дивизии 2-го Белорусского фронта гвардии красноармеец Николай Павлович Ипатов из деревни Торханы Красночетайского района, «везя ужин на передний край, в одном из домов заметил группу немцев, не растерялся и открыл по ним огонь, захватил в плен 8 немецких солдат». Наш отважный земляк награжден медалью «За отвагу»

Гвардии красноармеец Александр Степанович Степанов из Вурнарского района воевал в составе 23-го гвардейского минометного полка в должности топовычислителя 3-го дивизиона. «В бою 26.04.45 г. в р-не Бреслау в течение 5 часов под обстрелом противника непрерывно вел наблюдение с ПНП. По его целеуказанию было произведено 2 батарейных залпа, в результате которых возникло 3 очага пожара, наша пехота продвинулась вперед. Продолжал наблюдение, пока не был ранен». На следующий день после Победы награжден медалью «За отвагу».

Медалью «За отвагу» награжден телефонист батареи управления 4-го пушечного артиллерийского полка 2-й корпусной артиллерийской бригады РГК красноармеец Дмитрий Захарович Морозов из деревни Кошки Красноармейского района. Он при прорыве обороны немцев на реке Одер 21 апреля 1945 года под сильным огнем проложил линию связи через реку, своевременно обеспечил связью командира полка с командиром 4-й батареи, под сильным огнем поправил 4 повреждения линии связи.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. В течение 10 мая войска Ленинградского фронта продолжали прием капитулировавших соединений и частей Курляндской группы немецких войск. К 8 часам утра 10 мая сдалось в плен 68578 немецких солдат и унтер-офицеров. Прием пленных и учет трофеев продолжается… Немецкие войска под командованием генерал-фельдмаршала Шернера в нарушение акта капитуляции отказались сдаваться на месте и сложить оружие. Ввиду этого войска 1-го Украинского фронта атаковали войска генерал-фельдмаршала Шернера и, продвигаясь вперед, заняли на территории Чехословакии города… Перед войсками 2-го Украинского фронта немецкие войска под командованием генерал-полковника Велера также нарушили акт о капитуляции, отказались остаться на месте и сложить оружие. Ввиду этого войска фронта атаковали войска генерал-полковника Велера и, продвигаясь вперед, заняли на территории Чехословакии Гум-Полец, Тржешт…

11 мая 1945 г., пятница.

Наконец-то в войсках появилось время для оформления наградных документов!

Самой почитаемой боевой солдатской медали «За отвагу» удостоены:

Тракторист 86-й эвакороты бронетанковых и механизированных войск 2-го Белорусского фронта младший сержант Семен Михайлович Скворцов из села Ишлеи Чебоксарского района приказом по 7-му отдельному моторизованному понтонно-мостовому полку — за то что он «отважно работал по поднятию со дна реки Одер затопленного понтонного имущества».

Командир отделения 1-го батальона 7-го отдельного моторизованного понтонно-мостового полка сержант Егор Михайлович Михайлов из деревни Изванкино Аликовского района — за то что «под огнем противника он мужественно руководил разгрузкой и подачей на р. Одер понтонного имущества».

Их однополчанин красноармеец Тимофей Егорович Егоров из деревни Шнакасы (ныне Чиршкасы) Аликовского района — за то что он «под огнем противника на плоту доставил необходимый стройматериал, благодаря чему эстакада на левом берегу р. Одер была построена в срок».

Медалью «За боевые заслуги» в этот день награждены:

Понтонер 1-го батальона 7-го отдельного моторизованного понтонно-мостового полка красноармеец Иван Иванович Иванов из Канашского района — за то что «при форсировании р. Одер он заделал пробоины в одном полупонтоне и этим способствовал бесперебойной переправе грузов через мост».

Повар 1-го батальона этого же полка красноармеец Варлам Семенович Ванюков из деревни Тансарино Урмарского района — за то что он «во время форсирования р. Одер регулярно 3 раза в день доставлял горячую пищу бойцам».

Их однополчанин красноармеец Антон Федорович Федоров из деревни Оженары Канашского района — за то что «при форсировании р. Одер под огнем противника мужественно работал по разгрузке автомашин с понтонным имуществом и подаче его на воду».

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. В течение 11 мая войска Ленинградского фронта продолжали прием капитулировавших соединений и частей Курляндской группы немецких войск. С 9 по 11 мая сдалось в плен 133000 немецких солдат и офицеров и 14 генералов. Прием пленных и учет трофеев продолжается. Войска фронта полностью заняли Курляндский полуостров, выйдя на побережье Рижского залива Балтийского моря… Войска 1-го Украинского фронта в течение 11 мая преследовали отказавшиеся капитулировать немецкие войска генерал-фельдмаршала Шернера и, продвигаясь вперед, заняли на территории Чехословакии города… Войска фронта в районах Хемница и Рокичаны (восточнее Пильзена) соединились с американскими войсками. С 9 по 11 мая войска фронта взяли в плен 121660 беспорядочно сдавшихся немецких солдат и офицеров и 7 генералов… Войска 3-го Украинского фронта в течение 11 мая преследовали отступавшие на запад немецкие войска и в результате успешных действий принудили большую часть войск противника сложить оружие. По предварительным данным, войсками фронта с 9 по 11 мая взято в плен более 106000 немецких солдат и офицеров и 5 генералов. Всего, таким образом, с 9 по 11 мая на всех фронтах взято в плен более 560000 немецких солдат и офицеров и 45 генералов. «Красная Чувашия» знакомит с ходом в республике фронтового декадника (возможно, последнего с таким наименованием) по завершению сева ранних зерновых культур и однолетних трав. Радуют названия коротких репортажей из районов: «Вурнарская МТС выполнила план весенних тракторных работ». «Успехи бригады Семена Куделькина». «Равняться по передовым бригадам».

Пора возвращаться к мирной жизни.

Ведущий рубрики — Евгений Шумилов

Фото с сайта e-news.pro:

И те, кто воевал, и те, кто трудился в тылу, праздновали в мае 45-го главный день в своей жизни.

Рубрика «Календарь Победы» выходит в рамках проекта «75 лет Победы», выпускаемого при поддержке Мининформполитики Чувашии.