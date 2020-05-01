НИКОЛАЙ ФЕДОРОВ

первый заместитель председателя Совета Федерации

«В Совете Федерации предложили признать эпидемию форс-мажором, что позволит тысячам юридических лиц избежать ответственности за неисполнение контрактных обязательств… Признание коронавируса непреодолимой силой не может быть универсальным для всех категорий должников. Существование обстоятельств непреодолимой силы должно быть установлено с учетом обстоятельств конкретного дела. В том числе характера неисполненного обязательства, разумности и добросовестности действий должника и т. д.

Во все субъекты РФ были направлены письма с просьбой представить предложения по поддержке экономики регионов, их обобщил Комитет по экономической политике. К 15 мая планируется представление доклада рабочей группы председателю Совета Федерации».