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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

НИКОЛАЙ ФЕДОРОВ
первый заместитель председателя Совета Федерации

«В Совете Федерации предложили признать эпидемию форс-мажором, что позволит тысячам юридических лиц избежать ответственности за неисполнение контрактных обязательств… Признание коронавируса непреодолимой силой не может быть универсальным для всех категорий должников. Существование обстоятельств непреодолимой силы должно быть установлено с учетом обстоятельств конкретного дела. В том числе характера неисполненного обязательства, разумности и добросовестности действий должника и т. д.

Во все субъекты РФ были направлены письма с просьбой представить предложения по поддержке экономики регионов, их обобщил Комитет по экономической политике. К 15 мая планируется представление доклада рабочей группы председателю Совета Федерации».

Опубликовано: 7 мая 2020 г.


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