В «Кванториуме» производят держатели для масок и защитные экраны для лиц медиков

Держатели должны снять нагрузку с ушей, щитки – предотвратить попадание на глаза брызг и капель. Первые устройства для комфортного ношения масок переданы на станцию скорой медицинской помощи в Канаше, а партия экранов – в медучреждения Чебоксар, Канаша, Урмар. Едва стартовав, инициатива уже нашла поддержку: теперь к изготовлению средств защиты присоединились обычные жители республики и «Центр прототипирования Чувашии». Другие предприятия обещают помочь с материалами для работы.