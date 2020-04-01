Какие поправки к Конституции россияне считают самыми важными?

Здоровье, дети и природа

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос о важности для россиян поправок, планируемых к внесению в Основной закон, сообщает «Российская газета».

По данным исследования, 95% опрошенных на первое место в рейтинге ставят норму о гарантиях качественной и доступной медицины. На втором месте признание детей важнейшим приоритетом государственной политики России — 94% опрошенных выделяют этот пункт. Далее следует норма о защите природы и сохранении уникального природного многообразия России — 93% высказываются в поддержку внесения этих изменений. Следующая в рейтинге — норма о ежегодной индексации пенсии. Ее выделили 92% россиян. Замыкает пятерку самых важных социальных поправок норма об ответственности государства за защиту прав трудящихся и установление МРОТ не ниже прожиточного минимума. О значимости этих пунктов говорят также около 92% опрошенных.

Следующий блок поправок касается защиты суверенитета страны. Здесь на первое место вышло положение о защите государственной целостности и нерушимости границ России, о важности этой нормы говорят 88% опрошенных. Далее по значимости идет закрепление статуса России как государства, поддерживающего и укрепляющего международный мир и безопасность — 86% выделяют этот пункт.

Также россияне отмечают значимость поправок, касающихся запрета для чиновников иметь двойное гражданство и хранить ценные вещи и средства за пределами родины (83%) и запрет для судей открывать счета и иметь вклады вне РФ (81%). А 74% говорят о важности признания приоритета Конституции РФ над международным правом.

Самыми важными изменениями в Основной закон, касающимися убеждений граждан, стали нормы о закреплении статуса русского языка как языка государствообразующего народа (89%), о защите исторической правды и недопущение фальсификации истории (88%), о признании культуры РФ уникальным наследием многонационального народа (86%).

Среди поправок, затрагивающих политическую сферу, россияне выделяли снятие ограничений для занимавших должность президента РФ участвовать в качестве кандидата на следующих выборах (64%), создание единой системы публичной власти (62%), расширение полномочий Госдумы (51%) и Совфеда (49%).

Сергей Андреев