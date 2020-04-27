К юбилею республики издан учебник для семиклассников «Мой город»

Архивариус расскажет о Чебоксарах

О своей новинке сообщает Чувашское книжное издательство. Учебное пособие «Мой город» рассмотрено и одобрено научно-методическим советом Министерства образования и молодежной политики Чувашии, Общественным советом Чебоксар и подготовлено при поддержке администрации столицы республики. Тираж издания — 6200 экземпляров.

Стоит напомнить, что это не первая ласточка в создании учебников современного формата для школьников по изучению истории Чебоксар. В прошлом году к 550-летнему юбилею столицы Чувашии было издано учебное пособие из этой серии под названием «Мой город. Путешествие по Чебоксарам». Предназначалось оно для учеников шестого класса, ну а теперь, в юбилейный год республики, и у семиклассников будет учебник от тех же авторов — Антонины Даниловой, Татьяны Ивановой и Владимира Данилова.

В новом пособии школьников ждет не менее увлекательное путешествие по истории ранних Чебоксар. Книга охватывает период с древних времен до конца XVII века. Составители уверены, что учебник не будет скучным для подростков, ведь проводником в мир знаний для ребят станет хранитель древних рукописей Архивариус — старый друг и учитель. Основной материал изложен в хронологическом порядке в 16 главах в виде ответов Архивариуса на вопросы учеников, рассказывают в Чувашском книжном издательстве. Благодаря мудрецу школьники узнают, почему город возник именно на этом месте, откуда произошли названия города, его рек и районов, как жили первые чебоксарцы, какую роль в судьбе Чебоксар сыграло падение Казанского ханства и многое другое. По мнению авторов учебника, знание истории родного города поможет юношам и девушкам лучше понять особенности современного развития республики и ее столицы.