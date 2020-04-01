Центробанк снизил ключевую ставку с 6 до 5,5%

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Произошло это на фоне падения цен на нефть и пандемии коронавируса. На таком уровне стоимость заимствований в последний раз была в 2014 году, сообщает портал РБК.

Ситуация кардинально изменилась с момента заседания совета директоров в марте. Для борьбы с пандемией коронавируса существенные ограничительные меры введены и в мире, и в России, что негативно отражается на экономической активности. Это создает значительное и продолжительное дезинфляционное влияние на динамику цен со стороны совокупного спроса, что компенсирует эффекты временных проинфляционных факторов, в том числе связанных с падением цены на нефть, комментирует пресс-служба Центробанка.

Между тем глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин не видит рисков высокой инфляции в России. Как пишет он в своем «Твиттере», «можно ожидать инфляцию 4%, а падение ВВП будет не менее 6%. Это умеренно оптимистический сценарий. Поэтому шаги Центробанка по смягчению денежно-кредитной политики являются оправданными».

Опубликовано: 28 апреля 2020 г.


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