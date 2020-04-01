На Радоницу кладбища в Чебоксарах будут закрыты для посещений

Глава администрации Алексей Ладыков отметил, что Указ врио главы Чувашии Олега Николаева об ограничениях на время действия режима повышенной готовности будет соблюдаться и во все православные праздники.
Радоница — особый день поминовения усопших, который приходится на пасхальный период. На Радоницу принято посещать могилы близких с молитвой на кладбище, приводить места захоронений в порядок.
Заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ Владимир Филиппов обозначил, что «Радоница в 2020 году приходится на 28 апреля. Согласно постановлению №746 от 10.04.2020 администрации города Чебоксары посещение городских кладбищ не допускается, за исключением случая погребения. Общественный транспорт до городских кладбищ ездить не будет».
28 апреля т.г. с 7.00 до 20.00 часов будет ограничено:
1. Движение транспортных средств по:
- Алатырскому шоссе, от пересечения с ул. Геннадия Айги до пересечения с автомобильной дорогой М-7 Волга,
- улице Кирова, от пересечения с улицей Коллективная до пересечения с автомобильной дорогой М-7 Волга.
2. Остановка и стоянка транспортных средств, кроме общественного транспорта, по улице Богдана Хмельницкого от пересечения с ул. Ю. Фучика до ул. Полководца Суворова в районе Кладбища №1, и по Вурнарскому шоссе в районе Кладбища №2.
На время ограничения движение транспортных средств будет организовано по существующей улично-дорожной сети: Ядринское и Вурнарское шоссе.
Содействие в ограничении доступа к муниципальным кладбищам 27-28 апреля 2020 года будут оказывать правоохранительные органы.