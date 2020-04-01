«Т Плюс» в Марий Эл и Чувашии проводит социальную акцию к 75-летию Победы

Филиалы Марий Эл и Чувашии «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс» проводят социальную акцию «Т Плюс дарит тепло», посвященную 75-летию Победы. В рамках мероприятия на лицевой счет 53 клиентов, проживающих в Йошкар-Оле, Чебоксарах, Новочебоксарске и являющихся участниками и инвалидами ВОВ, а также бывшими узниками концлагерей будет зачислена тысяча рублей.

Подарочные суммы у клиентов-участников акции появятся в апрельских квитанциях за тепловую энергию, которые будут доставлены в начале мая. Так компании планируют поблагодарить людей, сражавшихся за Родину, а также восстанавливавших страну после войны.

«Нам важно сказать спасибо старшему поколению. Мы не просто заботимся о клиентах – мы помним и чтим подвиг тех, кому обязаны мирным небом над головой», – отметил директор филиала Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс» Вячеслав Зданович.

Акция «Т Плюс дарит тепло» проводится на территории 16 регионов присутствия компании. Ее участниками станут жители Владимирской, Ивановской, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Ульяновской областей, Пермского края, республик Мордовии, Чувашии, Марий Эл, Коми и Удмуртии.