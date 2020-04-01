В ПФО создают коллекцию творческих работ о Великой Отечественной войне

К 9 Мая — открытки Победы

В преддверии празднования 75-летия Великой Победы стартовал всероссийский проект «Открытки Победы» под патронажем полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Участникам предлагается создать свою оригинальную открытку, посвященную Дню Победы. Принимаются и работы, которые ранее уже участвовали в различных муниципальных и региональных художественных конкурсах и фестивалях, посвященных 75-летию Победы, при условии, что они отвечают критериям акции.

Как разъясняют организаторы, на открытке возможно изображение символов Победы. Картинка должна быть горизонтальной в формате А4 с поздравительной надписью: «С Днем Победы!» на русском или же на родном для региона языке.

По итогам акции на сайте полномочного представителя Президента РФ в ПФО будет размещена ссылка на специально созданный ресурс со слайд-шоу всех присланных открыток. Кроме того, открытки Победы будут передаваться для некоммерческого использования в средствах массовой информации и на социальных медиаплощадках.

По данным Центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе «Юнитэкс» Минобразования Чувашии, к всероссийской акции уже подключились школьники из Чувашии. Ребята изготовили 187 открыток Победы и направили их электронные копии организаторам. Присылать работы можно до 9 мая.

СПРАВКА «СЧ» Оцифрованные копии открыток в формате jpg с разрешением 3508 px на 2479 px нужно направить на электронный адрес: unitexcentr@yandex.ru . Максимальный размер 3 МБ. К изображениям должен прилагаться файл в формате Excel с фамилией и именем автора открытки.

Фото cap.ru:

Открытка Победы может быть выполнена в любом стиле, главное, сообщают организаторы, она должна отражать тему памяти о подвиге народа в войне.