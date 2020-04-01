ТК «Терминал» принимает заявки на поставку строительных материалов

Пандемия мечте не помеха

Пандемия коронавируса и объявленная из-за угрозы распространения COVID-19 самоизоляция многим спутала планы. В том числе и тем, кто задумал строительство собственного дома. Строительный сезон вот-вот начнется, и понять их переживания можно. Не будет ли проблем с покупкой необходимых материалов? Где их купить и как доставить? Не подскочат ли цены? И так далее — возникает масса вопросов.

— Принимаем заявки на поставку строительных материалов, продолжаем работу в полном объеме, — успокоил Владислав Никитин, генеральный директор торгового комплекса «Терминал» — одного из крупнейших в регионе поставщиков стеновых материалов. — Мы взяли на себя обязательства по бесперебойному обеспечению кирпичом десятки строительных организаций, которые продолжают работу. Подвести их, несмотря на непростую ситуацию, связанную с эпидемией, не имеем права. Более того, за полтора десятка лет «Терминал» заслужил репутацию надежного поставщика кирпича и газобетона во всем регионе, это не только строительные компании, а еще и тысячи индивидуальных застройщиков, построивших с нашей помощью жилые дома, — их доверие обязаны оправдать.

Безусловно, работа организована с соблюдением всех санитарных норм: дезинфекция помещений, транспортных средств, наличие индивидуальных средств защиты и так далее — безопасность клиентов и сотрудников торгового комплекса во главе угла. Строительные материалы отгружаются бесконтактным способом — клиенты и персонал «Терминала» никак не пересекаются.

Часть сотрудников торгового комплекса трудится удаленно — современные средства коммуникации позволяют работать дистанционно без какого-либо ущерба качеству и оперативности обслуживания клиентов. Они готовы ответить на все вопросы, связанные с выбором и покупкой строительных материалов, точным расчетом их объемов, необходимых для возведения дома, обеспечением доставки кирпича и газобетона на строительную площадку — собственным транспортом или транспортом заказчика.

И майских праздников, длинных выходных, связанных с Днем Весны и Труда, Днем Победы, в «Терминале» традиционно не будет. «На то и праздник труда, чтобы трудиться», — шутят здесь. А если серьезно, начало строительного сезона как раз приходится на первую декаду мая, все закупают строительные материалы, многие затевают стройку, значит, поддержка им со стороны «Терминала» в этот период необходима как никогда.

А вот с ценами на строительные материалы ситуация не столь однозначна. С началом строительного сезона спрос на них резко повышается, и производители к концу весны — в мае, летом традиционно переписывают ценники на свою продукцию в сторону увеличения. Поэтому дальше откладывать никак нельзя — самое время покупать строительные материалы. Иначе расходы точно возрастут.

Вы столько лет мечтали о собственном доме, скрупулезно планировали все этапы его строительства, так неужели эта зараза коронавирусная станет преградой в исполнении светлой мечты? Поверьте, инфекции приходят и уходят, а жизнь продолжается, и в сотрудничестве с «Терминалом» ничто не помешает удачному началу и скорому завершению возведения вашего дома.

Ждем вас по адресу:

г. Чебоксары, Канашское шоссе, д. 7/1, ТК «Терминал»;

тел.: (8-8352) 30-55-10, 30-55-15;

www.terminaltk.ru.