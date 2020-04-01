В поселке Кугеси закрыли стационар Чебоксарской районной больницы

Это произошло по предписанию Управления Роспотребнадзора по Чувашии. Причиной стал положительный тест на коронавирус у одного из пациентов больницы. Как сообщают в Минздраве республики, сам пациент эвакуирован в инфекционное отделение БСМП, а контактировавшие с ним лица находятся на карантине под медицинским наблюдением. У всех у них взяты анализы, уточняют в министерстве, симптомы заболевания и жалобы на состояние здоровья отсутствуют. Напомним, что на этой неделе был открыт после изоляции корпус Второй городской больницы в Чебоксарах.