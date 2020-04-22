МИХАИЛ ЩАПОВ

руководитель благотворительного фонда «Теплый Дом», г. Челябинск

«Я в очередной раз предложил сделать ставку на приемные семьи. В нашем регионе уже есть приемные родители, настоящие патриоты нашей страны. Но они получают мизерное вознаграждение… Я предложил первому вице-губернатору, куратору социального блока Ирине Гехт при помощи рабочей группы собрать положительный опыт субъектов РФ, где успешно решается данная проблема, с целью выработки стратегии работы с детьми-сиротами в Челябинской области. Такой опыт уже есть, например, в Чувашии и Воронеже, где фактически нет детских домов. Недавно мы пообщались с Главой республики Чувашия Олегом Николаевым, он готов нам помочь, поделиться данным опытом, принять нас у себя…»