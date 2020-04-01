Энергетики бьют тревогу по поводу прогрессирующих долгов потребителей

ОЗП в штатном режиме

Итоги завершающегося отопительного сезона, подготовка к следующему осенне-зимнему периоду и угрожающие темпы роста задолженности потребителей за тепло и горячую воду — эти и другие вопросы энергетики обсудили на пресс-конференции, из-за ситуации с коронавирусной инфекцией организованной для журналистов Чувашии и Марий Эл посредством видеосвязи. В разговоре также приняли участие представители администраций городов Чебоксары и Новочебоксарск, руководство тепловых сетей города химиков.

«Мы в одной лодке»

«Ситуация по платежам потребителей развивается по неблагоприятному сценарию, что нас очень настораживает», — заявил директор филиала Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс» Вячеслав Зданович. К началу апреля общий долг всех категорий потребителей Марий Эл и Чувашии перед «Т Плюс» составил 1,4 млрд рублей. Из них 732 млн рублей приходится на долю клиентов в Чебоксарах, 476 млн рублей — в Новочебоксарске.

Особую тревогу вызывает снижение платежной дисциплины УК, ТСЖ и населения — почти на 10%. А платежи так называемых «прочих категорий» клиентов (малый бизнес) по сравнению с аналогичным периодом «упали» аж на 57%. Одну из причин падения собираемости энергетики видят в постановлении Правительства России от 2 апреля 2020 г. № 424, которое установило мораторий на взыскание пеней с населения и организаций, обслуживающих жилой фонд.

ВЯЧЕСЛАВ ЗДАНОВИЧ,

Директор филиала Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс»: «Видимо, продиктованный стремлением Правительства поддержать население в сложный период пандемии документ некоторые восприняли неправильно — подумали, что теперь можно и не платить. Обращаем особое внимание: оплата коммунальных услуг была и остается обязанностью потребителя. Постановление не отменяет и не списывает пени, оно лишь временно приостанавливает их начисление и взимание. Развею иллюзии: после окончания моратория, уже после Нового года, в случае накопления долга мы начислим пени на всю его сумму. Решение Правительства касается исключительно населения и управляющих компаний, обслуживающих жилой фонд. При этом все остальные договорные обязательства УК, в том числе по оплате, должны исполнять надлежащим образом в соответствии с законодательством. В случае неоплаты поставленных услуг потребителей — юридических лиц ждут соответствующие санкции, к ним применим весь спектр наших инструментов по взысканию задолженности».

Жесткий подход к теме долгов — не прихоть энергетиков. «Неплатежи ставят под угрозу надежное и бесперебойное тепло- и электроснабжение регионов, где работает компания. Из платежей потребителей финансируются закупка топлива для ТЭЦ, ремонтные работы на станциях, магистральных тепловых сетях, выплата зарплаты персоналу и так далее — иных источников для этих затрат у нас попросту нет», — отметил Вячеслав Зданович.

Поэтому энергетики призывают администрации муниципалитетов на территории своего присутствия свою озабоченность по поводу растущих долгов транслировать всеми возможными средствами: «Мы в одной лодке: снижение собираемости ставит под угрозу надежность теплоснабжения целых городов — всех без исключения категорий потребителей, в том числе и добросовестных».

Дистанция без ущерба платежной дисциплине

Эпидемиологическая ситуация, безусловно, внесла коррективы в работу с потребителями. С начала пандемии весь персонал ЭнергосбыТа перешел на «удаленку», все три офиса продаж и обслуживания временно закрыты, но работа продолжается.

Прием платежей без каких-либо комиссий обеспечивают удаленные сервисы филиала на сайте https://chuvashia.esplus.ru. Там же можно проверить состояние лицевого счета, передать показания приборов учета, обратиться с вопросами к специалистам филиала. Причем круг их пользователей, клиентов, которые оценили удобство такой формы расчета за энергоресурсы, только расширяется. Если, к примеру, еще в декабре прошлого года через онлайн-сервисы было осуществлено всего 210 платежей, то в марте текущего года «дистанционной» возможностью воспользовались уже более 2,2 тыс. клиентов — хорошая, по мнению энергетиков, статистика.

То ли еще будет. Энергетики даже акцию организовали, призывая молодежь обучить поколение бабушек и дедушек пользоваться теми самыми онлайн-сервисами. При этом для пожилых людей, которые традиционно предпочитают личное общение, возможность связаться с представителями ЭнергосбыТа сохранили — номера многоканального телефона контакт-центра действуют в постоянном режиме. Жители Чебоксар по срочным вопросам могут звонить по номеру 8(8352) 36-73-28, новочебоксарцам нужно набрать 8(8352) 76-50-39.

И еще: энергетики предупредили об активизации мошенников, которые под шумок коронавируса, выдавая себя за представителей энергокомпании, требуют с клиентов платежи. «Мы по домам не ходим, по квартирам деньги не собираем», — заверило руководство ЭнергосбыТа.

Пандемия ответственность не снимает

Коронавирус предстоящую зиму не отдаляет, и филиал Марий Эл и Чувашии ПАО «Т Плюс» уже входит в самую активную фазу ремонтной кампании, которая стартовала еще в январе. По словам директора филиала Сергея Ушакова, в целом на ремонт, техническое перевооружение и реконструкцию оборудования энергообъектов в Марий Эл и Чувашии «Т Плюс» в 2020 году направит свыше 770 млн рублей. Отрадно, что эта сумма на протяжении нескольких последних лет — с серьезным ростом. Нынче, по сравнению с 2019 годом, уровень финансирования мероприятий увеличится на 70 млн рублей.

Ремонт основного и вспомогательного оборудования станций идет по утвержденному плану. На май запланированы гидравлические испытания магистральных тепловых сетей в Чебоксарах и Новочебоксарске — проведут их согласно графику. Оперативный персонал ТЭЦ и тепловых сетей, в отличие от многих из нас, уйти на самоизоляцию, работать удаленно не может — все на рабочих местах, обеспечивают надежность теплоснабжения потребителей. Безусловно, с соблюдением всех мер безопасности: дезинфекция, термометрия, индивидуальные средства защиты, инструктажи и так далее — с этим все строго.

Оценивая итоги осенне-зимнего периода, Сергей Ушаков отметил, что «прошли его в штатном режиме — без замечаний». Между тем в Чебоксарах по согласованию с администрацией города в части социальных учреждений отопительный период уже завершен. Например, в детсадах. Дети находятся дома, и отапливать пустующие помещения, конечно, смысла нет. Власти Новочебоксарска тоже подняли тему завершения подачи тепла в школы и садики в ближайшие дни. Сергей Анатольевич заверил, что энергетики будут действовать в этом вопросе строго в соответствии с решением администраций городов.

«В свете сложившейся ситуации понимаем, что чем дольше, тем выше риск прогрессирующего роста неплатежей, — отметил он. — Поэтому у нас тоже нет оснований тянуть с завершением отопительного периода. Все в руках администраций городов. Если установится погода со средней температурой не ниже 8 градусов тепла и будут соответствующие решения администраций городов — отопительный сезон может быть завершен».

Фото Ирины Романовой:

Теплоэлектростанции «Т Плюс», их персонал обеспечивают надежность энергоснабжения потребителей — с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности.