Чебоксарцы выбирают музыку для фонтана на Красной площади

В центре Чебоксар на Красной площади уже к концу июня забьет музыкальный фонтан с ночной подсветкой. Сейчас, напомним, там завершаются строительно-монтажные работы. Ну а жителям города пока предложили выбрать, под какие мелодии диковинный фонтан будет «танцевать». На портале «Открытый город» начато голосование — люди могут выбрать от 5 до 10 вариантов из предложенных музыкальных композиций. В плейлисте в основном классические произведения (Вивальди, Чайковский, Паганини, русская народная «Калинка-малинка»), но можно оставить и свой вариант ответа. С выбором чебоксарцам надо определиться до 25 апреля.

Добавим, новое гидротехническое сооружение будет работать по принципу сухого фонтана: по его поверхности можно ходить, стараясь не попасть под брызги воды. Отдельные струи будут подниматься до 4 метров в высоту.