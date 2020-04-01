Как восстановить утерянное свидетельство на квартиру?

Не можем найти свидетельство о праве собственности на квартиру. Скорее всего, мы его потеряли. Как можно восстановить этот документ?

Вера Кузнецова,

Чебоксары

С 2017 года свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество не выдается, напомнили в Управлении Росреестра по Чувашии.

Теперь право на недвижимость можно подтвердить выпиской из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Правообладателю или его представителю достаточно обратиться за получением выписки в МФЦ лично или в Росреестр по почте. Для удобства существует и электронный сервис заказа, доступный на сайте Росреестра.

Стоит помнить, что сведения реестра считаются актуальными только на момент предоставления. Выписки об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости выдаются в срок не более трех рабочих дней со дня получения запроса.

Эта услуга является платной и стоит для физических лиц 460 рублей на бумажном носителе и 290 рублей в электронном виде за одну единицу. Выписка, выданная на бумаге и в электронном виде, уточняют в Управлении Росреестра по Чувашии, имеет одинаковую юридическую значимость.