Сбербанк выдал первый кредит на зарплату под 0% годовых в Чувашии

13 апреля 2020 года, Чебоксары — Первое предприятие в регионе, которому Сбербанк выдал кредит под 0% годовых, находится в Чебоксарском районе. Кредит на зарплату по государственной программе кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей оформило ООО «Санаторий «Агроздравница».
Государственная программа предназначена для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса. По ее условиям срок деятельности организации должен быть не менее одного года, а срок кредитования — до 1 октября 2020 года.
Отметим, что кредиты по этой программе в Сбербанке оформляются как предодобренные и выдаются полностью в электронной форме. Кроме того, клиентам не требуется посещать отделение банка для оформления заявки и получения средств.
И.о. управляющего Чувашским отделением ПАО Сбербанк Сергей Анисимов разъяснил тонкости программы: «Кредиты на заработную плату под 0,0% годовых помогают бизнесу организовать непрерывную работу и сохранить сотрудников предприятия. Согласно условиям программы, такие кредиты доступны организациям, которые работают дольше одного года – воспользоваться ими можно до октября текущего года без залога и поручителей»
Александр Петров, генеральный директор ООО «Санаторий «Агроздравница»:
«Мы благодарим Сбербанк за оперативную и профессиональную поддержку малому бизнесу в сложившейся ситуации. В нашем санатории трудятся 19 человек и беспроцентный кредит на зарплату — это очень большая помощь для нашего предприятия»
Один Ответ
Кредит, а особенно беспроцентный — это хорошо.
Но его, как и любой кредит так же придётся возвращать.
А это увеличит нагрузку на бизнес в последующем.
А из каких доходов Вы его будете возвращать — перспектив открытия бизнеса немного, особенно для малого и среднего бизнеса.
Китай с этим столкнулся — 2/3 предприятий малого бизнеса в Ухане не смогли возобновить свою деятельность после двухмесячного карантина.