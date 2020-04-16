Сбербанк выдал первый кредит на зарплату под 0% годовых в Чувашии

13 апреля 2020 года, Чебоксары — Первое предприятие в регионе, которому Сбербанк выдал кредит под 0% годовых, находится в Чебоксарском районе. Кредит на зарплату по государственной программе кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей оформило ООО «Санаторий «Агроздравница».

Государственная программа предназначена для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса. По ее условиям срок деятельности организации должен быть не менее одного года, а срок кредитования — до 1 октября 2020 года.

Отметим, что кредиты по этой программе в Сбербанке оформляются как предодобренные и выдаются полностью в электронной форме. Кроме того, клиентам не требуется посещать отделение банка для оформления заявки и получения средств.

И.о. управляющего Чувашским отделением ПАО Сбербанк Сергей Анисимов разъяснил тонкости программы: «Кредиты на заработную плату под 0,0% годовых помогают бизнесу организовать непрерывную работу и сохранить сотрудников предприятия. Согласно условиям программы, такие кредиты доступны организациям, которые работают дольше одного года – воспользоваться ими можно до октября текущего года без залога и поручителей»