«Росгосстрах» в Чувашии сохранил работу дежурного офиса

В период вынужденных выходных «Росгосстрах» остается на связи со своими клиентами, предлагая им дистанционное общение через онлайн-каналы. Круглосуточно работают Единый контакт-центр и Единый медицинский центр компании, специалисты которых консультируют клиентов как по вопросам продажи страховых продуктов, так и по порядку действий после страхового случая. Застрахованным по ДМС предоставляется оказание медицинской помощи.

Вместе с тем, следуя рекомендациям Банка России, адресованным некредитным финансовым организациям, обеспечивать бесперебойную работу по социально значимым и обязательным видам страхования и «осуществлять текущую деятельность в режиме, аналогичном работе в новогодние праздничные дни», руководство компании приняло решение организовать с 6 апреля в дежурном режиме работу офиса «Росгосстраха», расположенного по адресу: г. Чебоксары, ул.Н. Афанасьева, д.13.

Полный список функционирующих офисов страховой компании и их адресов размещен на сайте https://www.rgs.ru/pr/news/ezhim-raboty-filialov-v-period-karantina-070420/.

По словам директора филиала «Росгосстраха» в Республике Чувашия Алексея Прирожкова, это решение актуально, так как для многих клиентов компании фактор человечности в страховании играет важную роль. Им привычнее обращаться за страховой услугой непосредственно в офис или к страховому агенту. При этом, как подчеркнул Алексей Пирожков, в фокусе руководства компании остается здоровье сотрудников, страховых агентов и клиентов: в продолжающем работу офисе регулярно проводятся необходимые дезинфекционные мероприятия, сотрудникам предписано соблюдение всех мер предосторожности.

Алексей Пирожков напомнил, что даже во время вынужденных выходных агенты «Росгосстраха» в Республике Чувашия продолжают свою работу, консультируя клиентов по телефонам и используя другие каналы связи, не предусматривающие непосредственного общения со страхователями. Технологии продаж «Росгосстраха» предусматривают возможность получения безналичных денег за полисы: оплату банковскими картами, интернет-эквайринг и т.д. Для полноценного обеспечения поддержки продаж и беспрерывности процессов обслуживания агентов и партнеров «Росгосстраха» организована работа в дистанционном режиме операционных центров компании в Кирове, Рязани, Москве и Нижнем Новгороде. С начала этой недели они возобновили ввод в информационные системы компании договоров и процесс квитования. Служба поддержки розничных продаж «Росгосстраха», которая продолжит свою работу и в выходные дни, сейчас усилена опытными специалистами для оперативного решения всех возникающих у агентов вопросов и помощи им при взаимодействии с клиентами.

«Несмотря на распространяющийся по стране коронавирус, «Росгосстрах» продолжает предоставлять жителям Чувашии доступные и надежные услуги страховой защиты их благополучия», — говорит Алексей Пирожков, напомнив, что все основные розничные страховые продукты компании можно приобрести онлайн на сайте www.RGS.ru.

Дистанционно сегодня клиенты могут обращаться и за возмещением после страхового случая. Для обеспечения клиентов-автомобилистов полноценной качественной страховой защитой и на время вынужденных каникул «Росгосстрах» с 7 апреля организует прием заявлений о страховом случае через сеть точек удаленного урегулирования и услугу мобильного приема документов. На случай ужесточения ограничительных мер, а также в регионах с жесткими карантинными условиями, где невозможна работа партнерских точек, будет введена процедура дистанционного предоставления заявлений через электронную почту или по специальной ссылке, высылаемой клиенту после регистрации убытка в Едином контакт-центре компании. Эти процедуры предусматривают возможность проведения самостоятельного осмотра повреждений клиентом, их фиксации и прикрепления документов в электронном виде. При этом застрахованному будет либо выдано направление на ремонт, по которому он может быть принят на СТОА после снятия карантинных ограничений. Либо по согласованию со страховщиком проведена выплата страхового возмещения в денежной форме.

По страховым событиям в немоторных видах — таких, например, как страхование от несчастного случая, страхование имущества физлиц, страхование путешественников — основным каналом подачи обращения становится электронная почта. Клиент может самостоятельно провести осмотр, зафиксировать повреждения и направить весь пакет необходимых документов в электронном виде на адрес EDO@rgs.ru. Соответствующие инструкции, памятки и шаблоны заявлений как для страхователей —- физических лиц, так и для корпоративных клиентов размещены на официальном сайте компании www.RGS.ru.

ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования. На территории Российской Федерации действуют более 1500 офисов и представительств компании, порядка 300 центров и пунктов урегулирования убытков. В компании работает около 50 тыс. сотрудников и страховых агентов.

«Росгосстрах» входит в группу банка «Открытие»,

6 октября 2020 года система РОСГОССТРАХ отметит 99 лет со дня своего создания.