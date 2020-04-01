Управленцев и лидеров приглашают на республиканский конкурс

С 16 апреля в Чувашии начнется прием заявок от тех, кто решит участвовать в республиканских конкурсов «Управленческая команда» и «Команда молодых лидеров»

Напомним, Указ об их проведении врио Главы Чувашии Олег Николаев подписал на встрече с полуфиналистами конкурса «Лидеры России». И заодно пригласил всех присутствующих на встрече принять участие в новых республиканских конкурсах в роли тренеров и экспертов. «Ваш опыт, ваше участие нам очень важны», – подчеркнул он тогда.

Оперативно было разработано положение о конкурсах, организаторами которых стали Администрация Главы Чувашии и Минобразования республики. А с 16 апреля на сайте lider.cap.ru стартует электронная регистрация участников. Для конкурса «Управленческая команда» она продлится до 15 мая, а для конкурса «Команда молодых лидеров» — до 29 апреля

В первом конкурсе смогут участвовать люди в возрасте до 55 лет, имеющее гражданство России, высшее образование и опыт работы на руководящих должностях не менее трех лет и не имеющие судимости. Для молодых лидеров список короче – возраст до 35 лет , несудимость и российское гражданство.

Дополнительную информацию по конкурсу «Управленческая команда» можно получить по телефонам (8352) 62-15-18, 64-20-24, 64-20-23, e-mail: ag-kadr@cap.ru, по конкурсу «Команда молодых лидеров» — по телефону (8352) 64-21-82; e-mail: obrazov65@cap.ru.