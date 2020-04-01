Новости районов короткой строкой

Защиту ищут в аптеках… и в вере

В АЛАТЫРЕ глава городской мэрии Владимир Степанов решил лично пройтись по аптекам и узнать, как обстоят дела с продажей средств индивидуальной защиты. Масок в городских аптеках по-прежнему нет, но обеззараживающие средства и перчатки в наличии имеются.

В БАТЫРЕВО по случаю православного праздника Благовещения Пресвятой Богородицы в храме в честь иконы Державной Божией Матери был отслужен молебен, как уточняется на сайте Батыревского района, «от распространения вредоносного поветрия». По окончании молитвы прихожане в малочисленном составе и в защитных масках вместе с настоятелем храма, водрузив икону Державной Божией Матери на автомобиль, совершили объезд на своих авто вокруг села. Путь окроплялся святой водой.

В ШУМЕРЛЕ молодежный волонтерский клуб «Вместе мы сила» помогает доставлять продукты питания и лекарства пожилым людям, вынужденным находиться в самоизоляции. В шумерлинском отряде — 25 добровольцев. По адресам они выезжают после телефонных заявок, которые принимаются на «горячую линию» 2-26-47. Все волонтеры снабжены индивидуальными средствами защиты.

В ЯЛЬЧИКСКОМ РАЙОНЕ среди местных школьников объявили конкурс летательных аппаратов, посвященный Дню космонавтики. Из подручных материалов ребята изготовили планеры, истребители, пассажирские лайнеры и даже светящиеся летающие тарелки с инопланетянами на борту. Но испытывать их летательные свойства юным авиаконструкторам не пришлось — конкурс проводился в дистанционном формате.

В ЯДРИНСКОМ И КРАСНОЧЕТАЙСКОМ РАЙОНАХ на днях 90-летний юбилей отметили газеты «?? ялав?» («Знамя труда») и «Пир?н пурн??» («Наша жизнь»). За девять десятилетий в них сменилось не одно поколение журналистов и читателей. Тем не менее «районки» продолжают оставаться востребованными, жители районов ценят их за внимание к нуждам простых людей, за профессионализм и объективность.