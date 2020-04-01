Досрочно завершать учебный год в Чувашии не планируют

Учебный год в школах может закончиться раньше намеченного срока — такие сообщения появились в российских СМИ со ссылкой на письмо Минпросвещения России. Коснется ли это Чувашии?

Как сообщили в Минобразования республики, федеральное министерство разослало в регионы лишь рекомендации, а решения будут принимать уже на местах, исходя из конкретной эпидемиологической обстановки. Вариантов предложено три: вернуться к работе в штатном режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, продолжить дистанционное обучение либо же завершить учебный год для 1–8-х классов с учетом уже имеющихся оценок и результатов всероссийских проверочных работ, проведенных в дистанционном формате.

Досрочно учебный год в Чувашии завершать не планируют, уточнили в министерстве, школы продолжат работу в том же режиме, что и сейчас.