Досрочно завершать учебный год в Чувашии не планируют

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Учебный год в школах может  закончиться раньше намеченного срока —  такие сообщения появились в российских СМИ со ссылкой на письмо  Минпросвещения России. Коснется ли это Чувашии? 

Как сообщили в Минобразования  республики, федеральное министерство разослало в регионы лишь рекомендации, а решения будут принимать уже на местах, исходя из конкретной эпидемиологической обстановки. Вариантов предложено три: вернуться к работе в штатном режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, продолжить дистанционное обучение либо же завершить учебный год для 1–8-х классов с учетом уже имеющихся оценок и результатов всероссийских проверочных работ, проведенных в дистанционном формате.  

Досрочно учебный год в Чувашии завершать не планируют,  уточнили в министерстве, школы продолжат работу  в том же режиме, что и сейчас.    

Опубликовано: 9 апреля 2020 г.


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