В Чувашии закрыли все непродовольственные торговые центры площадью более 500 м²

Крупным торговым предприятиям вне зависимости от категории продаваемого товара запрещено работать

О самоизоляции, к которой с самого начала призывали и Президент России, и руководитель республики, знают все. В меру своей ответственности ее соблюдают или нарушают, однако ее принцип не меняется уже третью неделю.

Новые указы в основном касаются работы предприятий. В частности, торговые комплексы и центры, чья площадь составляет более 500 квадратных метров, начиная со вторника в соответствии с Указом № 98 врио Главы республики Олега Николаева должны были прекратить свою работу, даже если они продают товары первой необходимости. Проверка крупных предприятий торговли, которая прошла вчера в столице республики, чтобы выяснить, как выполняется указ по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, выявила нарушителей.

Фото Олега Мальцева:

Режим самоизоляции приносит немало неудобств, но его необходимо выдержать.

Первым «под раздачу» попал торговый комплекс по Марпосадскому шоссе. Несмотря на то, что владельцы комплекса сократили торговую площадь, закрыв часть залов с продукцией и оставив в открытом доступе товары первой необходимости, все равно считается общая площадь, которая намного больше 500 квадратных метров. Надо сказать, что торговля здесь ведется очень цивилизованно: на входе для посетителей есть санитайзер, на полу — разметка для соблюдения дистанции, продавцы сидят в масках и перчатках, в залах проводится обработка дезинфицирующими средствами, но указ трактуется однозначно: работу следует либо прекратить, либо перейти на интернет-торговлю.

В другом магазине, где продают хлопчатобумажную продукцию, начиная от защитных масок до пеленок, также сократили число торговых залов, полностью закрыв второй этаж. Однако общие площади у предприятия больше 500 метров. Кроме того, здесь не оказалось санитайзеров для покупателей. Претензия проверяющих была логичной: продукцию люди трогают, и на ней могут остаться возбудители заболевания, которые в таком случае передадутся другим людям. Комиссия все нарушения отметила в составленном акте проверки.

Фото Олега Мальцева: Получить акт с фиксацией нарушений очень неприятно. Однако малый бизнес надеется, что трудные времена окажутся позади.

Начальник отдела предпринимательства и защиты прав потребителей чебоксарской администрации Марина Павлова сказала, что все акты проверки с фиксацией нарушений будут переданы в Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики для принятия мер.

По словам одного из руководителей проверяемого предприятия, ограничительные меры ударят по малому бизнесу: банки, якобы, все еще не ввели карантинные каникулы. Они 4 апреля сделали очередной платеж по кредиту на сумму 20 млн рублей, 10 апреля нужно заплатить зарплату 150 сотрудникам: ни одного человека здесь не сократили, люди старшего возраста сидят в оплачиваемом отпуске. Плюс будут перечислены налоги в бюджет, которые тоже не отменили. Вся надежда у него на то, что карантин не будет слишком длительным, а указ врио Главы республики Олега Николаева «О мерах поддержки бизнеса в условиях борьбы с COVID-19» позволит пережить самые сложные моменты.