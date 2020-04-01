Социальные пособия продлят автоматически, без справок

Социальные выплаты и пособия жителям республики, которые предоставляются с учетом сведений о доходах, будут автоматически продлены на шесть месяцев, сообщает Минтруд Чувашии. Такое решение распространяется на тех граждан, кто на 25 марта являлся получателем этих мер поддержки.

По данным ведомства, продление социальных пособий до 1 октября 2020 года коснется более 21 тысячи жителей республики. Среди них семьи с детьми, старшее поколение, безработные граждане. Всем им нет необходимости обращаться в центры соцзащиты для предоставления каких-либо документов — все сведения уже имеются в базе данных профильного комитета.

На личный прием по предварительной записи по телефонам «горячей линии» граждане могут обратиться только по вопросам новых назначений пособий и льгот. С 6 апреля все отделы социальной защиты населения республики работают.

Информацию в будние дни с 8.00 до 17.00 часов (обеденный перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов) можно получить по телефонам «горячей линии»:

(8352) 23-11-77 — начальник отдела по организации социальных выплат Центра предоставления мер социальной поддержки;

— начальник отдела по организации социальных выплат Центра предоставления мер социальной поддержки; (8352) 23-52-44, 23-52-45, 23-52-48 — отдел социальной защиты населения Московского района г. Чебоксары;

— отдел социальной защиты населения Московского района г. Чебоксары; (8352) 23-40-19, 23-46-95 — отдел социальной защиты населения Ленинского района г. Чебоксары;

— отдел социальной защиты населения Ленинского района г. Чебоксары; (8352) 23-52-84 — отдел социальной защиты населения Калининского района г. Чебоксары

— отдел социальной защиты населения Калининского района г. Чебоксары (8352) 74-04-74 — отдел социальной защиты населения г. Новочебоксарск.

Минтруд Чувашии убедительно просит граждан из группы риска (возраст старше 65 лет, с симптомами острых респираторных вирусных инфекций, страдающие хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, беременные женщины), соблюдать режим самоизоляции – такие граждане смогут обращаться в отделы социальной защиты населения только в дистанционной форме.