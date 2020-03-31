Вслед за ЕГЭ перенесут сроки приемной кампании и вступительных экзаменов в вузах

Об этом в программе «Диалог» на канале «Россия-24» заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Старт единых госэкзаменов для выпускников, как уже сообщала «СЧ», перенесут с 25 мая на 8 июня. Теперь свои планы будет корректировать и высшая школа. В вузах республики, куда удалось дозвониться корреспонденту «СЧ», соответствующих приказов на этот счет из Москвы пока не получали. Но, в принципе, уже готовы к тому, что работу приемным комиссиям придется начать попозже.

ЦИФРЫ По данным Рособрнадзора, в этом году ЕГЭ должны сдавать около 797 тысяч выпускников. В Чувашии — порядка 6 тысяч.

Фальков также не исключил возможность того, что абитуриенты будут подавать заявления в вузы с помощью онлайн-технологий. Дистанционный прием документов, напомним, в вузах практиковался и раньше, но теперь приемные комиссии могут чуть ли не стопроцентно переключиться на онлайн-режим.

Пока неизвестно, как и в какие сроки вузы будут проводить вступительные испытания. Это, во-первых, творческие экзамены: в ЧГУ имени И.Н. Ульянова, к примеру, их сдают будущие журналисты, дизайнеры и те, кто поступает на факультет искусств. Во вторых — собственные экзамены для выпускников учреждений среднего профессионального образования, которые по образовательной цепочке СПО–ВПО поступают в вуз на ту же специальность, на которую учились в техникуме или колледже.