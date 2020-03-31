Национальные проекты: работа продолжается

Несмотря на повышенное внимание к эпидемиологической обстановке, не менее актуальной остается тема реализации национальных проектов, отметил руководитель республики Олег Николаев, открывая заседание Совета при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности.

Обзор реализуемых в нашем регионе национальных проектов сделал заместитель председателя Кабмина — министр экономического развития и имущественных отношений Иван Моторин. Он напомнил, что республика участвует в одиннадцати из двенадцати национальных проектов, и в 51-м из 67 входящих в них проектов федеральных. И сообщил, что на финансирование региональных программ в рамках нацпроектов в этом году выделяется 16,8 млрд рублей. Рассказал Моторин и о типичных нарушениях в работе над выполнениями контрактов в рамках нацпроектов и заметил, что в случае продления карантина у строителей могут быть сложности с исполнением контрактов.

Тему карантина Иван Моторин продолжил, рассказывая о плане устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Чувашии. Он осветил основные моменты данного плана, разработанного «с учетом складывающейся ситуации». Это обеспечение населения товарами первой необходимости, поддержка оказавшихся в зоне риска отраслей экономики, содействие малому и среднему предпринимательству, общесистемные методы, связанные с оптимизацией и сокращением неэффективных затрат. Среди ключевых направлений также препятствование дестабилизации — мониторинг ситуации на потребительском рынке, в секторах экономики, на рынке труда. Отдельно остановившись на последнем моменте, Иван Моторин отметил — продолжатся мероприятия по опережающему профессиональному обучению и трудоустройству работников организаций, находящихся под риском увольнения.

«Эти меры утверждаем как основу, поскольку некоторые моменты, связанные с их реализацией, только принимаются в виде законодательных актов на федеральном уровне. С появлением нормативных документов озвученные меры будем наполнять, в том числе и финансовым содержанием», — поянил Олег Николаев.