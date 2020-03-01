Минсельхоз Чувашии рассказал о запасах овощей в республике

Запасы овощей и картофеля в республике составляют около 23 тысяч тонн. Об этом заместитель министра сельского хозяйства Чувашии Сергей Лисицын сообщил в ходе селекторного совещания, которое провел первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов.

Как уточнил Лисицын, на конец минувшей недели запасы нереализованного картофеля в хозяйствах республики составляли 20,4 тыс. тонн. Запас овощей в общей сложности потянул на 2361 тонну, в том числе запас капусты — на 2068 тонн, свеклы столовой — на 73 тонны и моркови — на 220 тонн.